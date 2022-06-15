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    • Güncel
    • 15.06.2022 19:29
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    • 15.06.2022 19:41
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    AK Parti'den CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na paylaşım sildirten 'Meclis'e gel' çağrısı: "İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor"

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katılım sağlamadığı İBB Meclisinin 3'üncü oturumunun canlı yayını sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor" dedi. Göksu'nun çağrısı üzerine İBB Başkanı, meclise gelmek yerine paylaşımı sildi.

    İmamoğlu’na paylaşımını sildirten çağrı!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayı 3'üncü oturumu Saraçhane'de gerçekleştirildi.

    Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplanan meclis oturumunda partiler başkanlık makamı tarafından yanıtlanması üzerine soru önergesi verdi.



    "İSTANBUL'UN GERÇEKLERİ SİZİ BEKLİYOR"
    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından meclis oturumunun canlı yayını paylaştı. Her yıl sadece Faaliyet Raporu sunumunda meclise gelen İBB Başkanın sosyal medya hesabından meclis oturumunu 'yönetiyor' paylaşımı yapması sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor" paylaşımında bulundu.

    PAYLAŞIMINI KALDIRDI
    Ekrem İmamoğlu'nun mecliste olmamasının sosyal medya üzerinden ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı sosyal medya hesabından paylaşımını yaptığı meclis oturumunu sildi.
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Güncel AK Parti'den CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na paylaşım sildirten 'Meclis'e gel' çağrısı: "İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor"
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