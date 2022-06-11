Ankara'yı sel götürdü, CHP'li Mansur Yavaş kentte yok! Başkent yağmurla uğraşırken Belediye Başkanı Eskişehir'de

Ankara'daki sağanakta bir kişi hayatını kaybederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Eskişehir'de olduğu öğrenildi. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldiği, Mansur Yavaş'ın da Eskişehir'deki toplantıya katıldığı bildirildi.
VALİLİK PEŞ PEŞE UYARMIŞTI, BELEDİYE UYUDU
Ankara Valiliği; 10 Haziran 2022 tarihinde yaptığı açıklamada yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulunmuştu.
Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilmişti.