Türkiye korkusu Yunan'ı PKK'ya özendirdi! Tarla faresi gibi hendek kazıyorlar

Yunanistan son zamanlarda Ege'deki provokatif hamleleri ve Türkiye hedef alan açıklamaları ile gerilimi yükseltiyor.
Emekli Kıdemli Binbaşı İlker Güçlü, Ege'deki Türk-Yunan gerilimi hakkında A Haber canlı yayınında harita üzerinde kritik tespitlerde bulundu.
İlker Güçlü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
YUNANİSTAN PKK VE ESED GİBİ HENDEK KAZIYOR
Yunanistan hendek kazıyormuş denildi. Bir takım da görüntüler var. Herhalde hendek kazması PKK'dan ya da Esed'den öğrendiler. PKK yurt içinde ve yurt dışında senelerdir hendek kazdı. Ama o hendekler bizi engellenmedi. Biz adalar ile aramızdaki deniz engelinden mesafeden çekinmiyoruz ki oradaki hendeklerden çekinelim. Yani bizim İHA, SİHA'larımızı uçaklarımızı bu hendekler nasıl engel olabilecek. Türk savunma sanayii çalışıyor. Yakında o tankı kaldıracak o dronu da yapacak sanırım inşallah. Hendekle falan Yunanistan kendisini ancak rüyasında güvende görür.
Fotoğrafta: Yunan unsurlarının Meriç kıyılarında kazdığı hendeğin görüntüsü
Yunanistan'ı PKK ile kıyaslamak doğru olur mu bilmiyorum fakat PKK uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştıran bir terör örgütü. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devleti bu kadar süredir uğraştırmasının sebebi de gayri nizami harbi benimsemiş olmasıdır.