Türkiye korkusu Yunan'ı PKK'ya özendirdi! Tarla faresi gibi hendek kazıyorlar





"GEÇMİŞTE İNGİLİZ ŞİMDİ ABD VE FRANSA KIŞKIRTIYOR"

Yunanistan ile gayri nizami harp olmaz. Çünkü devlet olarak nizami harp yapacak. Yunanistan'ın güveni kendisine değil. Geçmişte bunları İngilizler kışkırtıyordu. Şimdi ABD ve Fransa kışkırtıyor. Midilli de bir tümeni ve bağlı birlikleri var.

Burada Rusya'ya karşı, İran'a, Çin'e karşı olduğunu söyleyenler var. Ama ne garip ki bizim burnumuzun dibinde. Yunanistan 1952'de mahallenin şımarık çocuğu gibi hemen silahlandırmaya başladı.