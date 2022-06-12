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    • Güncel
    • 13.06.2022 00:40
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    • 13.06.2022 00:40
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    Türkiye korkusu Yunan'ı PKK'ya özendirdi! Tarla faresi gibi hendek kazıyorlar

    Emekli Kıdemli Binbaşı İlker Güçlü, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve adalar konusunda yaşanan krizi A Haber canlı yayınında yorumladı. Yunanistan'ın sınır hattında hendek kazdığı görüntülere atıfta bulunan Güçlü, “Yunanistan hendek kazıyormuş, herhalde bu hendek kazmayı PKK’dan öğrendiler” ifadelerini kullandı. Atina yönetimin Ege'deki adaları silahlandırmasını da yorumlayan emekli binbaşı, "Geçmişten örnek verecek olursak; Libya, Suriye, Karabağ'da nasıl bütün hesapları bozduysa Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) buradaki bütün hesapları bozar" dedi.

    Türkiye korkusu Yunan’ı PKK’ya özendirdi!

    Yunanistan son zamanlarda Ege'deki provokatif hamleleri ve Türkiye hedef alan açıklamaları ile gerilimi yükseltiyor.

    Emekli Kıdemli Binbaşı İlker Güçlü, Ege'deki Türk-Yunan gerilimi hakkında A Haber canlı yayınında harita üzerinde kritik tespitlerde bulundu.



    İlker Güçlü'nün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

    YUNANİSTAN PKK VE ESED GİBİ HENDEK KAZIYOR
    Yunanistan hendek kazıyormuş denildi. Bir takım da görüntüler var. Herhalde hendek kazması PKK'dan ya da Esed'den öğrendiler. PKK yurt içinde ve yurt dışında senelerdir hendek kazdı. Ama o hendekler bizi engellenmedi. Biz adalar ile aramızdaki deniz engelinden mesafeden çekinmiyoruz ki oradaki hendeklerden çekinelim. Yani bizim İHA, SİHA'larımızı uçaklarımızı bu hendekler nasıl engel olabilecek. Türk savunma sanayii çalışıyor. Yakında o tankı kaldıracak o dronu da yapacak sanırım inşallah. Hendekle falan Yunanistan kendisini ancak rüyasında güvende görür.


    Fotoğrafta: Yunan unsurlarının Meriç kıyılarında kazdığı hendeğin görüntüsü

    Yunanistan'ı PKK ile kıyaslamak doğru olur mu bilmiyorum fakat PKK uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştıran bir terör örgütü. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devleti bu kadar süredir uğraştırmasının sebebi de gayri nizami harbi benimsemiş olmasıdır.



        "GEÇMİŞTE İNGİLİZ ŞİMDİ ABD VE FRANSA KIŞKIRTIYOR"
        Yunanistan ile gayri nizami harp olmaz. Çünkü devlet olarak nizami harp yapacak. Yunanistan'ın güveni kendisine değil. Geçmişte bunları İngilizler kışkırtıyordu. Şimdi ABD ve Fransa kışkırtıyor. Midilli de bir tümeni ve bağlı birlikleri var.

        Burada Rusya'ya karşı, İran'a, Çin'e karşı olduğunu söyleyenler var. Ama ne garip ki bizim burnumuzun dibinde. Yunanistan 1952'de mahallenin şımarık çocuğu gibi hemen silahlandırmaya başladı.



        YUNANİSTAN'IN ADALARDAKİ ASKERİ UNSURLARI
        Ve şu anda büyük adalarında tümenleri ve tugayları var. 7 bin 500'er kişilik, 8.000'er kişilik. 10'ar bin asker kapasitesinde bir takım birlikleri var. Yine 4 tane büyük adasında hava üsleri var, 6 tane deniz üssü var, 2-3 adasında helikopter üsleri mevcut, küçük adalarında yine taburları var. Meis'te bile bir tabura yakın kuvvetleri bulunmakta.



        "TÜRK SİLAHLARI KUVVETLERİ BÜTÜN HESAPLARI BOZAR"
        Geçmişten örnek verecek olursak; Libya, Suriye, Karabağ'da nasıl bütün hesapları bozduysa Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) buradaki bütün hesapları bozar. Yani oraya istediği kadar kuvvet, tank top tüfek yığsın, deniz üssü yapsın… Biz hem denizde hem havada onlardan uçaklarda eşitiz. Ama İHA ve SiHA konusunda biz hem tecrübeliyiz ve çok doğru kullanıyoruz. Dünyada bunu en koordineli kullanan devlet Türkiye'dir.




            "DEDELERİN İYİ BİLİR, FATURASI AĞIR OLUR"
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye aleyhinde açıklamalar yapan ve Ege'de kirli bir provokasyona soyunan Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

            Van'daki Gençlik Buluşması'nda konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Yemezler Miçotakis, ataların senin iyi bilirler. Faturası ağır olur" ifadelerini kullandı.

            Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

            "Miçotakis, 'Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız'. demiş. Yeni bir şey söyleyeceğimiz yok. Biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın lafına değil. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım. Yemekte mutabakata varacağız. Bundan sonra seninle ikimiz konuşalım. Tamam. Aradan 2-3 hafta geçti. ABD'ye gidiyorsun Senato'da konuşma yapıyorsun. F-16'lar aleyhinde. Yemezler Miçotakis yemezler. 5+4 üsler kuruldu. Ne kurarlarsa kurulsun. O üsler ne için yaptığınız diye sorduğumuzda "Ruslara karşı" diyorlar. Ya Rusya'ya karşı Ukrayna'ya ne yaptınız. Sözleri yalan dolan. Batı'ya güven olmaz. Bunlar AB üyeliğinde 1963'ten beri oyalıyorlar. Bunlarda dürüstlük yok. Dürüstlük bizim milletimizde var. Atalarınız dalgayı iyi bilir, bunları yenilemeye kalkmayın."
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