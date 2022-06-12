Başkan Erdoğan, Van’da gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi.
Buradaki konuşmasına, Adana'da yapılan gençlik buluşmasının ardından meydana gelen kazada 3 gencin vefat ettiğini hatırlatarak başlayan Erdoğan, "Onlar tabii bizim unutamayacağımız şehitlerimiz, gelin önce onların ruhuna birer Fatiha okuyalım, ondan sonra programımıza başlayalım." dedi.
Gençlerle bir araya gelmelerine vesile olanlara teşekkür eden Erdoğan, Van'a ayak bastıkları andan itibaren kendilerini coşkuyla ve sevgiyle bağrına basan tüm Vanlılara şükranlarını ifade etti. Erdoğan, "Van'daki bu muhteşem görüntünün masa başında, biliyorsunuz, ısmarlama Türkiye fotoğrafları çizmeye çalışanlara ibret olmasını da temenni ediyorum." diye konuştu.