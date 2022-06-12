Başkan Erdoğan, Van’da gençlerle bir araya geldi

Gençlerle bir araya gelmelerine vesile olanlara teşekkür eden Erdoğan, Van'a ayak bastıkları andan itibaren kendilerini coşkuyla ve sevgiyle bağrına basan tüm Vanlılara şükranlarını ifade etti. Erdoğan, "Van'daki bu muhteşem görüntünün masa başında, biliyorsunuz, ısmarlama Türkiye fotoğrafları çizmeye çalışanlara ibret olmasını da temenni ediyorum." diye konuştu.