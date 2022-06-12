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    • 12.06.2022 20:51
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    • 12.06.2022 21:22
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    Başkan Erdoğan, Van'da gençlerle bir araya geldi

    Gençlerle bir araya gelmelerine vesile olanlara teşekkür eden Erdoğan, Van'a ayak bastıkları andan itibaren kendilerini coşkuyla ve sevgiyle bağrına basan tüm Vanlılara şükranlarını ifade etti. Erdoğan sosyal medya hesabından minik misafiriyle olan fotoğrafı paylaşıp, "Derin kızımızla Van’da…" notunu düştü.

    Başkan Erdoğan, Van’da gençlerle bir araya geldi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Van ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi.

    Buradaki konuşmasına, Adana'da yapılan gençlik buluşmasının ardından meydana gelen kazada 3 gencin vefat ettiğini hatırlatarak başlayan Erdoğan, "Onlar tabii bizim unutamayacağımız şehitlerimiz, gelin önce onların ruhuna birer Fatiha okuyalım, ondan sonra programımıza başlayalım." dedi.

    Gençlerle bir araya gelmelerine vesile olanlara teşekkür eden Erdoğan, Van'a ayak bastıkları andan itibaren kendilerini coşkuyla ve sevgiyle bağrına basan tüm Vanlılara şükranlarını ifade etti. Erdoğan, "Van'daki bu muhteşem görüntünün masa başında, biliyorsunuz, ısmarlama Türkiye fotoğrafları çizmeye çalışanlara ibret olmasını da temenni ediyorum." diye konuştu.

    Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "Derin kızımızla Van'da…" paylaşımını yaptı.
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