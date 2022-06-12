Ankara'da sel felaketi! Ankara'da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!
Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek" açıklamasını yaptı. İşte Ankara'daki sel felaketinden ayrıntılar...
12.06.2022 18:56 - Son Güncelleme: 12.06.2022 19:04
Kentte dün etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi`nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı.
Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor.