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Ankara'da sel felaketi! Ankara'da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!

Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ümidimiz vatandaşımızı sağ olarak bulabilmek" açıklamasını yaptı. İşte Ankara'daki sel felaketinden ayrıntılar...

12.06.2022 18:56 - Son Güncelleme: 12.06.2022 19:04
Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!


Kentte dün etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi`nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

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Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!


AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!


Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!


Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.

Ankara’da sel felaketi! Ankara’da sele kapılan Ramazan Gök her yerde aranıyor!

Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

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