Son dakika: Başkan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuşuyor

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Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenecek Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sözlerime 15 Temmuz gecesi şehit edilen Mustafa Cambaz kardeşimizi yad ederek başlamak istiyorum. Tüm 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sene ilki gerçekleşen yarışmanın prestijini artırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum. Jürimizin çalışmasıyla belirlenen 9 kişiye ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül alsın ya da almasın, yarışmaya katılan her bir kardeşime, jüri üyelerime şükranlarımı sunuyorum.

Mustafa Cambaz kardeşimizin yakın mesai arkadaşlarını ve hayatını izledik. Mustafa Cambaz güzel hatıralar bırakmış bir kardeşimizdi. Samimiyetiyle daima örnek olan vakur bir insandı. Ucuz hesapların peşinde koşmadı. Zorda olsa sonunda ölüm de olsa adaletin safında yer almayı tercih etti.

Batı Trakya Türklerinden olan Mustafa kardeşimiz, mücadele vermiş cesur bir yürekti. 'Yunana askerlik yapmam' diyerek göç ettiğinde bir gençti. İstanbul'u özellikle Boğaz'ı çok sever, Türkiye'yi vatanı olarak görürdü.