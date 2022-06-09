MSB paylaştı! EFES - 2022 Tatbikatı’nda F-16'lar gece atışında hedefi tam merkezden vurdu





İşte MSB tarafından yapılan o paylaşım;



#EFES2022 Tatbikatı'na katılan F-16 uçaklarımız gece yaptıkları atışlarda hedefleri tam merkezden vurdu. pic.twitter.com/TVaVYMJCO8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 9, 2022