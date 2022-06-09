MSB paylaştı! EFES - 2022 Tatbikatı’nda F-16'lar gece atışında hedefi tam merkezden vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından EFES2022 tatbikatına katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı.
Paylaşımında, "Tatbikatı'na katılan F-16 uçaklarımız gece yaptıkları atışlarda hedefleri tam merkezden vurdu" ifadelerine yer verdi.
İşte MSB tarafından yapılan o paylaşım;
#EFES2022 Tatbikatı'na katılan F-16 uçaklarımız gece yaptıkları atışlarda hedefleri tam merkezden vurdu. pic.twitter.com/TVaVYMJCO8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 9, 2022
TATBİKATTA SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci bölümü gerçekleştirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI
Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.