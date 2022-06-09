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    • Güncel
    • 09.06.2022 22:29
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    • 09.06.2022 22:42
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    MSB paylaştı! EFES - 2022 Tatbikatı’nda F-16'lar gece atışında hedefi tam merkezden vurdu

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tatbikata katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı.

    F-16’lar gece atışında hedefi tam merkezden vurdu

    Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından EFES2022 tatbikatına katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı.



    Paylaşımında, "Tatbikatı'na katılan F-16 uçaklarımız gece yaptıkları atışlarda hedefleri tam merkezden vurdu" ifadelerine yer verdi.



    İşte MSB tarafından yapılan o paylaşım;





    TATBİKATTA SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ
    Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci bölümü gerçekleştirildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI
    Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.




        "YUNANİSTAN SALDIRGAN TAVRINI DEVAM ETTİRMEKTEDİR"
        Tatbikatta konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Yunanistan, provokatif ve saldırgan tavrına devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ne utanmadan yayılmacı diyor. Yunanistan'ı silahlanma çabaları beyhudedir. Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz eylemlerine karşılık veriyoruz. Barış çabalarını sürdürüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok." dedi.
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        Haberler Güncel MSB paylaştı! EFES - 2022 Tatbikatı’nda F-16'lar gece atışında hedefi tam merkezden vurdu
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