Ege’de Yunan düğümü! Yunanistan, anlaşmaları ihlal edip adaları silahlandırdığını gizlemiyor!

Türkiye'nin, Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsünün korunmasına yönelik talebine Yunan siyasiler, çoğu kez Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiği iddiasıyla yanıt veriyor.
YUNANİSTAN, ADALARI SİLAHLANDIRDIĞINI İTİRAF EDİYOR
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Türkiye'nin Yunanistan'ı "casus belli" kararı aracılığıyla tehdit ettiğini ileri sürerek, birçok kez yaptığı açıklamada, "Tehdit edilen silahsızlandırılmaz." ifadelerini kullandı.
Panayotopulos, bu ifadeleriyle taraf oldukları uluslararası anlaşmalara aykırı tutumlarını itiraf etmiş oldu.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da geçen hafta düzenlenen GLOBSEC Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada Yunanistan'ın sabrının sınırlarına yaklaştığını savunan Panayotopulos, "Bazı adalarımızın silahsızlandırılmasını tartışan ve silahsızlandırılmaması halinde onları alacağını söyleyen bir müttefikimizin olması tuhaf. Egemenliklerini mi kaybedeceğiz?" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da ocak 2022'de yaptığı açıklamada, "Türkiye adalarımızın karşısına en büyük amfibi kuvveti ve Akdeniz'in en büyük amfibi filosunu yerleştirdi ve aynı zamanda bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı istiyor." diyerek Yunanistan'ın söz konusu adaları silahlandırmasının "kendini savunma hakkı" olduğunu ileri sürdü.
1923 Lozan Antlaşması'na göre gayri askeri statüde olması gereken adalardan Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara, Ahikerya ile 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsızlandırılması öngörülen Batnoz, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sömbeki, Rodos ve Meis'te halihazırda Yunan askeri bulunuyor.