Ege’de Yunan düğümü! Yunanistan, anlaşmaları ihlal edip adaları silahlandırdığını gizlemiyor!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da ocak 2022'de yaptığı açıklamada, "Türkiye adalarımızın karşısına en büyük amfibi kuvveti ve Akdeniz'in en büyük amfibi filosunu yerleştirdi ve aynı zamanda bizden adalarımızı silahsızlandırmamızı istiyor." diyerek Yunanistan'ın söz konusu adaları silahlandırmasının "kendini savunma hakkı" olduğunu ileri sürdü.

1923 Lozan Antlaşması'na göre gayri askeri statüde olması gereken adalardan Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara, Ahikerya ile 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsızlandırılması öngörülen Batnoz, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sömbeki, Rodos ve Meis'te halihazırda Yunan askeri bulunuyor.