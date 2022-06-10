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    Şehit Mustafa Cambaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mustafa Cambaz neden vefat etti? 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın hayatı hakkında bilgiler!

    Şehit Mustafa Cambaz hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenecek Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak etti. Bu gelişmelerin ardından, "Şehit Mustafa Cambaz kimdir? Mustafa Cambaz neden vefat etti?" soruları merak edildi. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Şehit Mustafa Cambaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mustafa Cambaz neden vefat etti? 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın hayatı hakkında bilgiler!

    Başkan Erdoğan Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenecek Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde , "Sözlerime 15 Temmuz gecesi şehit edilen Mustafa Cambaz kardeşimizi yad ederek başlamak istiyorum. Tüm 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sene ilki gerçekleşen yarışmanın prestijini artırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi. Peki, Şehit Mustafa Cambaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mustafa Cambaz neden vefat etti? 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın hayatı hakkında bilgiler!

    MUSTAFA CAMBAZ KİMDİR?

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    Mustafa Cambaz (18 Kasım 1963, Menetler, Gümülcine – 16 Temmuz 2016, Çengelköy, İstanbul), 2016 Türkiye askerî darbe girişimi esnasında Çengelköy Karakolu yakınlarınlarında cuntacı askerlerin ateş açması sonucu, hayatını kaybeden foto muhabiri ve kayıt fotoğrafçısıdır.

    Yaşam Öyküsü

    İlkokulu Gümülcine'de okudu. Batı Trakya Türkleri liderlerinden Dr. Sadık Ahmet Bey'in fikirlerinden etkilenerek Batı Trakya'da ve Yunanistan'daki Türklerin hak ve hukuklarını savunabilmek ideali ile İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında evlendiği için, iş hayatına atılmak zorunda kaldı. Çeşitli dergilerde haber dosyaları hazırladı. Gazetelerde muhabirlik ve idarecilik yaptı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine fotoğraf belgeleme çalışmaları yaptı. Yeni Şafak gazetesinde foto muhabirliği yaparken, 2016 yılında Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "Türkiye Ulu Camileri' adlı bir kitabı yayınlandı.

        2016 Türkiye askerî darbe girişiminde İstanbul'da cuntacıların ele geçirmeye çalıştığı Çengelköy Polis Karakolu yakınlarında ikamet etmekteydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine cuntacılar tarafından ele geçirilen Çengelköy Polis Karakolu'na gitti. Cuntacılar, karakol önünde toplanan darbe karşıtlarına ateş açtı.

        Mustafa Cambaz, göğsünden iki kurşunla vurularak öldürüldü. 17 Temmuz 2016 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bakanlar, milletvekilleri, mesai arkadaşları, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Cambaz'ın naaşı Çengelköy Mezarlığına defnedildi.
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        Haberler Güncel Şehit Mustafa Cambaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mustafa Cambaz neden vefat etti? 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın hayatı hakkında bilgiler!
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