Şehit Mustafa Cambaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mustafa Cambaz neden vefat etti? 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın hayatı hakkında bilgiler!

Yaşam Öyküsü

İlkokulu Gümülcine'de okudu. Batı Trakya Türkleri liderlerinden Dr. Sadık Ahmet Bey'in fikirlerinden etkilenerek Batı Trakya'da ve Yunanistan'daki Türklerin hak ve hukuklarını savunabilmek ideali ile İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında evlendiği için, iş hayatına atılmak zorunda kaldı. Çeşitli dergilerde haber dosyaları hazırladı. Gazetelerde muhabirlik ve idarecilik yaptı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine fotoğraf belgeleme çalışmaları yaptı. Yeni Şafak gazetesinde foto muhabirliği yaparken, 2016 yılında Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "Türkiye Ulu Camileri' adlı bir kitabı yayınlandı.