Başkan Erdoğan Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenecek Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde , "Sözlerime 15 Temmuz gecesi şehit edilen Mustafa Cambaz kardeşimizi yad ederek başlamak istiyorum. Tüm 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sene ilki gerçekleşen yarışmanın prestijini artırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi. Peki, Şehit Mustafa Cambaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mustafa Cambaz neden vefat etti? 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın hayatı hakkında bilgiler!
MUSTAFA CAMBAZ KİMDİR?
Bu madde, öksüz maddedir; zira herhangi bir maddeden bu maddeye verilmiş bir bağlantı yoktur. Lütfen ilgili maddelerden bu sayfaya bağlantı vermeye çalışın. (Haziran 2017)
Mustafa Cambaz (18 Kasım 1963, Menetler, Gümülcine – 16 Temmuz 2016, Çengelköy, İstanbul), 2016 Türkiye askerî darbe girişimi esnasında Çengelköy Karakolu yakınlarınlarında cuntacı askerlerin ateş açması sonucu, hayatını kaybeden foto muhabiri ve kayıt fotoğrafçısıdır.
Yaşam Öyküsü
İlkokulu Gümülcine'de okudu. Batı Trakya Türkleri liderlerinden Dr. Sadık Ahmet Bey'in fikirlerinden etkilenerek Batı Trakya'da ve Yunanistan'daki Türklerin hak ve hukuklarını savunabilmek ideali ile İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında evlendiği için, iş hayatına atılmak zorunda kaldı. Çeşitli dergilerde haber dosyaları hazırladı. Gazetelerde muhabirlik ve idarecilik yaptı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine fotoğraf belgeleme çalışmaları yaptı. Yeni Şafak gazetesinde foto muhabirliği yaparken, 2016 yılında Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından "Türkiye Ulu Camileri' adlı bir kitabı yayınlandı.