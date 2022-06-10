Yunan’da Türkiye korkusu! Başkan Erdoğan “şaka yapmıyorum” dedi etekleri tutuştu! Manşetlerinde bakın ne yaptılar

Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılmasının, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip olmadığını kaydeden Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz" dedi.