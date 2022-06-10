Yunan’da Türkiye korkusu! Başkan Erdoğan “şaka yapmıyorum” dedi etekleri tutuştu! Manşetlerinde bakın ne yaptılar
Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Başkan Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" sözleri Yunanistan'da panik yarattı. Dünden bu yana gazete manşetlerinde sadece Türkiye ve Erdoğan'a yer veren Yunan gazeteler provokasyondan da geri kalmadılar. Yunan gazetesi Kathimerini, sabahtan beri art arda yayınladığı haberlerinde Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verirken Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırlanan 16 haritayı paylaşmayı ihmal etmedi.
Başkan Erdoğan konuşmasında her fırsatta provokasyondan kaçınmayan Yunanistan'a uyarılardan bulunarak, "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" sözlerine yer verdi.
Efes-2022 Tatbikatı ve Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan basınında geniş yer buldu. Yunan basını hem tatbikatı hem de Başkan Erdoğan'ın sözlerini ilk sıradan verdi.
Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılmasının, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip olmadığını kaydeden Başkan Erdoğan, "Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz" dedi.