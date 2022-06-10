Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Saldırgan eylemlerin karşılığını verdik vermeye devam edeceğiz

"Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor 'Türkiye' diyor, akşam yatıyor 'Türkiye' diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak, birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz."

OLDUBİTTİLERE İZİN YOK

Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı bazı adaları silahlandırdığını belirten Bakan Akar, "Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldubittilere 'evet' dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Türkiye'nin tehdit değil tam tersine güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunu dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Türkiye barış için daima bir adım önde olmuş, daima barış elini uzatmıştır. Bu barış elinin tutulmasının aynı zamanda bütün komşularımızın faydasına olduğunu da ifade etmek istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog çağrısı bir zafiyet değil. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi söylememiz de bir tehdit değil. Bunların anlaşılmasını bekliyoruz."