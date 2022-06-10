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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını ilk kez İzmir'de açıkladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını ilk kez İzmir'de açıkladı. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. "Artık kaçak güreşmeyi bırak. Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Cumhur İttifakı'nın adayı da Tayyip Erdoğan... Aday olmak için can atıyorsun. Partine daha fazla eziyet etme. Cesaretin varsa bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla."

    Ya adaylığını ya adayını açıkla

    İzmir'de Efes-2022 Tatbikatı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı:

    ÜLKELERİNİN kaynaklarını, enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler, tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir.

    YUNANİSTAN'I gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum.

    SAYIN Miçotakis, herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Türkiye, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını, hukukunu da kimseye çiğnetmez.

    KENDİNE gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır.

    ATİNA'YA YUNANCA UYARI
    Başkan     Erdoğan, sosyal medya hesabından Yunanca da mesaj yayınladı: Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz.

    TÜRKLER İLERLİYOR
    Yunan     medyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'den verdiği uyarı mesajını ve tatbikatı manşetlere çıkardı. "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

    NEFESLER KESİLDİ!
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı olan ve 37 ülkeden bin yabancı askeri personelle beraber TSK unsurlarıyla toplamda 10 bin askerin katıldığı, Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını ilk kez İzmir'de açıkladı
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