Efes-2022 tatbikatında nefes kesen anlar! Seçkin gözlemci gününde hedefler tam isabet

Adnan Menderes Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Akar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan'ın Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ne "uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopteri ile gelmesiyle tatbikat alanındaki göndere Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi.