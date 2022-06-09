Efes-2022 tatbikatında nefes kesen anlar! Seçkin gözlemci gününde hedefler tam isabet
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan ve bu yıl 37 ülkenin katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı EFES 2022'nin seçkin gözlemci günü faaliyetleri, Ege'de devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de izlediği seçkin gözlemci gününü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları da takip ediyor. Jenerik bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi. ATAK helikopterleri ve uçaklarımız hedefleri tam 12'den vurdu. İşte o anlar...
09.06.2022 10:59 - Son Güncelleme: 09.06.2022 12:36
Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerinin ikinci bölümü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tatbikat alanına gelmesinin ardından başladı.
SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki konuk savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile takip ettiği sabah faaliyetleri, belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulmasıyla tamamlandı.