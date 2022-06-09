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    • 10.06.2022 02:30
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin atama kararları yer aldı.

    AA
    Resmi Gazete’de atama kararları yer aldı

    Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Ömer İnan, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Karalar atandı.

    Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül getirilirken, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nun ataması yapıldı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliğine de İdris Ertuş'un ataması gerçekleştirildi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de atama kararları yer aldı
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