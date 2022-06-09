Ege'de dev tatbikat: Başkan Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a son uyarı: Şaka yapmıyorum

Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nı izledi. Tatbikatı yerinde takip eden Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Efes-2022 Tatbikatı'nın son günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin ev sahipliğinde 37 ülkeden yaklaşık 10 bin askeri personelin katılımıyla 20 Mayıstan beri icra edilen bu tatbikata katkı veren herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tatbikat programındaki savunma sanayii sergisinde yer alan silahların, araçların ve sistemlerin de ülkemizin bu alanda ulaştığı noktayı gösterdiğine inanıyorum.
"DÜNYADA İLK SIRADAYIZ"
Savunma sanayiinde sahip olduğumuz her türlü imkan ve kabiliyeti dostlarımız ve müttefiklerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkeyiz. Dünyanın siyasi, ekonomik, askeri, sosyal açıdan köklü bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiği bir dönemde bu tür iş birlikleri çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın en kritik sınamalarını başarıyla vermeyi sürdürüyor. Bunun yanında Kafkaslardan Afrika'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar her yerde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi konusunda kimsenin inkar edemeyeceği gayretler sarf ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda da burası çok çok önemli milli gelirimize göre oranlandığında dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Tüm bu tablo içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz özel bir yere sahiptir.
"SINIRLARIMIZDA TERÖR KORİDORUNA İZİN YOK"
Kahraman ordumuz sınır güvenliğimizden sınır ötesi harekatlarımıza, terörle mücadeleden NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında yürüttüğümüz uluslararası görevlere kadar her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. PKK/YPG'den DEAŞ'a kadar dünyanın en tehlikeli silahlı terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur. Suriye'de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak fiilen sahaya girip mücadele etmeye yanaşmadığı DEAŞ'a karşı ilk ve tek harekatı biz gerçekleştirdik.
Aynı şekilde hem ülkemizin hem de komşularımızın toprak bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğine, egemenlik haklarına tehdit oluşturan PKK/YPG ile de sadece biz mücadele ettik. Başarıyla tamamladığımız 2016'daki Fırat Kalkanı, 2018'deki Zeytin Dalı, 2019'daki Barış Pınarı, 2020'deki Bahar Kalkanı ve halen devam eden Pençe harekatlarımızla sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz.