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    • 09.06.2022 13:41
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    Ege'de dev tatbikat: Başkan Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a son uyarı: Şaka yapmıyorum

    Başkan Erdoğan, TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken adalarda yapılan silahlandırma çalışmaları nedeniyle Yunanistan'ı çok sert bir dille uyaran Erdoğan, "Yunanistan aklını başına al" dedi. Konuşmasında "Şaka yapmıyorum" ifadesini kullanan Erdoğan, "Uluslararası hakları kullanmaktan geri durmayız" dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Erdoğan’dan Yunanistan’a son uyarı: Şaka yapmıyorum

    Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nı izledi. Tatbikatı yerinde takip eden Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Efes-2022 Tatbikatı'nın son günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin ev sahipliğinde 37 ülkeden yaklaşık 10 bin askeri personelin katılımıyla 20 Mayıstan beri icra edilen bu tatbikata katkı veren herkese şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tatbikat programındaki savunma sanayii sergisinde yer alan silahların, araçların ve sistemlerin de ülkemizin bu alanda ulaştığı noktayı gösterdiğine inanıyorum.

    "DÜNYADA İLK SIRADAYIZ"
    Savunma sanayiinde sahip olduğumuz her türlü imkan ve kabiliyeti dostlarımız ve müttefiklerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkeyiz. Dünyanın siyasi, ekonomik, askeri, sosyal açıdan köklü bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiği bir dönemde bu tür iş birlikleri çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Türkiye terör örgütleriyle ve düzensiz göçle mücadele gibi dünyanın en kritik sınamalarını başarıyla vermeyi sürdürüyor. Bunun yanında Kafkaslardan Afrika'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar her yerde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi konusunda kimsenin inkar edemeyeceği gayretler sarf ediyoruz. İnsani yardımlar konusunda da burası çok çok önemli milli gelirimize göre oranlandığında dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Tüm bu tablo içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz özel bir yere sahiptir.

    "SINIRLARIMIZDA TERÖR KORİDORUNA İZİN YOK"
    Kahraman ordumuz sınır güvenliğimizden sınır ötesi harekatlarımıza, terörle mücadeleden NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında yürüttüğümüz uluslararası görevlere kadar her alanda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartıyor. PKK/YPG'den DEAŞ'a kadar dünyanın en tehlikeli silahlı terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelede elde ettiğimiz sonuçların eşi benzeri yoktur. Suriye'de herkesin yol açtığı tehdide dikkat çektiği ancak fiilen sahaya girip mücadele etmeye yanaşmadığı DEAŞ'a karşı ilk ve tek harekatı biz gerçekleştirdik.

    Aynı şekilde hem ülkemizin hem de komşularımızın toprak bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğine, egemenlik haklarına tehdit oluşturan PKK/YPG ile de sadece biz mücadele ettik. Başarıyla tamamladığımız 2016'daki Fırat Kalkanı, 2018'deki Zeytin Dalı, 2019'daki Barış Pınarı, 2020'deki Bahar Kalkanı ve halen devam eden Pençe harekatlarımızla sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz.

        Türkiye'nin bu meşru güvenlik politikası terör örgütlerini sadece bizim sınırlarımızdan uzaklaştırmakla kalmıyor komşularımızın da huzuruna ve istikrarına katkıda bulunuyor. Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimizi bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hiç bir gerçek müttefikimizin ve dostumuzun da ülkemizin bu meşru güvenlik kaygılarına karşı çıkmayacağını bilhassa da tercihini terör örgütlerinden yana kullanmayacağını umut ediyoruz. Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bu konudaki meşru endişelerimizi anlamalarını ve saygı göstermelerini beklemek en tabi hakkımızdır.

        Rusya-Ukrayna savaşı dünyada barışın ve istikrarın ne kadar kırılgan, ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gsötermiştir. Bölgemizde yaşanan çatışmalar ve potansiyel tehditler NATO ittifakının birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğuna işaret etmektedir. Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası anlaşmalara dayalı haklarına ve çıkarlarına yönelik tehditler içeren stratejilere tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz.

        YUNAN'A SON UYARI: ŞAKA YAPMIYORUM
        Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla gerçeklikten uzak, akla, mantığa, hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tür konuların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacak kadar hassas olduğunun ve ağır sonuçlar doğurabileceğinin sayısız örneği önümüzde durmaktadır. Ülkelerinin kaynaklarını enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir.

        Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz.

        "30 YILLIK İŞGALE SON VERDİK"
        Tarihimizden ve medeniyetimizden kaynaklanan sorumluluklarımız var. Bu anlayışla kardeşlerimizin yanında yer aldık. Karabağ'da 30 yıldır süren işgal sona erdik.

        Libya'da 5 asırlık köklü bağlarımız olan kardeşlerimizin güven ortamında yaşaması için gereken desteği veriyoruz. Ordumuz bugüne kadar yürüttüğü hiçbir operasyonda mazlumlara zarar vermeyerek safını belli etmiştir. Bu duygularlarla EFES-2022 tatbikatına katılan askerlerimize ve tüm dost ülkelerimizin askerlerine teşekkür ediyorum. Emeği geçen MSB ve Genelkurmayımızın mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum.

            BAŞKAN ERDOĞAN'IN GELİŞİYLE BAŞLADI
            Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerinin ikinci bölümü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tatbikat alanına gelmesinin ardından başladı.

            İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri devam ediyor.

            Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki konuk savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile takip ettiği sabah faaliyetleri, belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulmasıyla tamamlandı.

            Seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ikinci bölümü ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tatbikat alanına gelmesinin ardından başladı.



            TATBİKAT BÖLGESİNE UÇAN KALE İLE GELDİ
            Adnan Menderes Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Akar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan'ın Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ne "uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopteri ile gelmesiyle tatbikat alanındaki göndere Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi.

            Tatbikatı takip edeceği 2 numaralı gözlem yerine gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra gözlem yerine geçti.

            Üzerinde "Cumhurbaşkanlığı forsu" bulunan lacivert mont giyen, Efes 2022 yazılı şapka takan Erdoğan, burada tatbikatı izleyen misafir savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile bir süre sohbet etti.

            MHP Genel Başkanı Bahçeli de tatbikat alanına üzerinde Türk bayrağı bulunan aynı renk mont ve Efes 2022 yazılı şapka ile geldi.

            Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in tatbikata ilişkin verdiği brifingin ardından tatbikat kapsamında hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından vurulmaya başlandı.

            Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etti.

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