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    • Güncel
    • 09.06.2022 21:07
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    • 09.06.2022 21:43
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    Başkan Erdoğan Yunanistan'ı Yunanca uyardı: Pişmanlığa yol açacak rüyalardan kaçının

    Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Yunanca ve İngilizce açıklama yaparak, "Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol açacak rüyalardan, sözlerden ve eylemlerden kaçınması ve aklı başına dönmesi için bir kez daha uyarıyoruz" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan adaları silahlandıran Yunanistan’a sert tepki

    Erdoğan, "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez, kimsenin kendi hukukunu çiğnemesine izin vermez" dedi.

    Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

    Doğu Akdeniz'de ülkemizin anakarasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan Meis adası için 40.000 kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin ne anlama geldiğini uluslararası topluma bırakıyoruz.

    Askerden arındırılmış adaları çeşitli tatbikatlara dahil etmek, bu hukuksuzluğa NATO ve üçüncü taraf ülkeleri alet etmeye çalışmak, trajik sonla sonuçlanacak bir çabadan başka bir şey değildir.

    Yunanistan halen Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'deki Türk azınlıklara uluslararası anlaşmaları, evrensel insan haklarını ve üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin değerlerini göz ardı ederek baskı yapmaya devam ediyor.

    NATO içinde en yüksek bedeli ödeyen bir müttefik olarak, son 2 yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize bile cevap vermeyen Yunanistan'ın provokasyonlarını sükûnetle karşıladık. Ancak muhatabımızın sabrımızı ve sükûnetimizi yanlış yorumladığını görüyoruz.

    Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol açacak rüyalardan, sözlerden ve eylemlerden kaçınması ve aklı başına dönmesi için bir kez daha uyarıyoruz.

        Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyecek ve gerektiğinde adaların silahlandırılması için uluslararası anlaşmaların kendisine verdiği yetkileri kullanmaktan çekinmeyecektir.

        TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından biri olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde Başkan Erdoğan'ın kullandığı, "Şaka yapmıyorum" sözleri Yunanistan'da gündem oldu.

        İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

        ERDOĞAN UYARDI: ŞAKA YAPMIYORUM
        Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada adaları uluslararası hukuka aykırı bir biçimde silahlandıran Yunanistan'a tepki göstererek "Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Bu millet kararlıdır, bir şeyi söylerse ardını da takip eder" ifadelerini kullandı.

        YUNAN MEDYASINDA GENİŞ YER ALDI
        37 dost ve müttefik ülkeden görevlendirilen birlik ve unsurla, 1100'ü yabancı yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen dev tatbikat bugün Yunan medyasında geniş yer aldı.

        ERDOĞAN VE BAHÇELİ YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUYACAK
        Tatbikatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin izlemesi gazete başlıklarında özellikle öne çıktı. Eleftheros Typos gazetesi bugünkü manşetinde "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor. Erdoğan ve Bahçeli Türklerin Yunan adalarına 'çıkarması'nı izleyecek" ifadelerini kullandı.

            Ta Nea Gazetesi ise Erdoğan ve Bahçeli'nin tatbikatı bizzat izleyeceğine dikkat çekerek liderlerin Yunanistan'a bir kez daha meydan okuyacağını yazdı.

            Proto Thema internet sitesi de Erdoğan ve Bahçeli detayına dikkat çekerken daha provokatif sözler kullanarak manşetini "Gerçek mermilerle atış ve adalara çıkarma" şeklinde verdi.

            MİÇOTAKİS'E ELEŞTİRİ: KİMSEYE FAYDASI YOK
            Kathimerini gazetesi de EFES 2022 tatbikatına geniş yer verirken ana muhalefet lideri Aleksis Çipras'ın da açıklamasını ana sayfasından sundu. Çipras, Başbakan Miçotakis'in Ege Denizi'ndeki adalara gerçekleştirdiği geziyi eleştirerek gerilimin artmasının ne Yunanistan'a ne de Türkiye'ye bir faydası olmadığını söyledi.

            Kathimerini: Erdoğan sınırları aşıyor: Yunanistan'felaket bir sonla' tehdit ediyor.

                İN: Erdoğan'dan Ege'de akılalmaz tehditler: "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz"

                Newsit: Erdoğan Yunanistan'ı yine doğrudan tehdit etti: Şaka yapmıyorum, adaları donatmayın.

                Protothema: Erdoğan'dan Yunanistan'a tehdit: Adaları donatmayın, ciddi konuşuyorum, şaka yapmıyorum.

                    Ertnews: Türkiye kışkırtıcı söylemini sürdürüyor: Erdoğan Yunanistan'ı adaları silahsızlandırmaya çağırıyor.

                    Thetoc: Erdoğan'ın yeni tehditleri: Adaları donatmayın, şaka yapmıyorum, güç kullanmaktan çekinmeyiz.

                    TÜRKİYE GÜCÜNÜ UCUNDAN GÖSTERDİ
                    Öte yandan A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Türkiye ucundan tamamıyla değil hepsi değil bazı gizlileri de var Yunanistan'a elindeki kudret ve kabiliyeti tatbikatta gösterdi." dedi.

                    İşte Ağar'ın açıklamaları;

                    Ege'de güç dengesini kendi lehine bozacağını zannediyor. Türkiye ucundan tamamıyla değil hepsi değil bazı gizlileri de var Yunanistan'a elindeki kudret ve kabiliyeti tatbikatta gösterdi. Askerin neler yapabileceğini gösterdi. Bunu planlamak bile son derece zorken TSK bu tatbikatta eyleme dönüştürdü.

                    YUNANİSTAN 10'DA 1'İNİ YAPAMAZ
                    Ben buradan Yunanistan'ı böyle bir tatbikatın 10'da 1'ini yapmaya davet ediyorum. Yapabiliyor mu yapamıyor mu bir görelim. Bakın savaştan bahsetmiyorum. Yunanistan ordusu hiç savaşmadı. Bunun tatbikatını bile yapamaz. Türkiye ucundan gösteriyor tamamını göstermiyor. Bunu asker kişiler alacaktır bu mesajı.

                    Yunanistan ordusunun bunun 10'da 1'ini yapma kabiliyet ve kapasitesi yok.

                    "YUNANİSTAN'IN KAFASINDA PATLAYACAK"
                    Ege'yi bir Yunan gölüne çevirmeye dair ortaya koymuş olduğu bu ihtiras ve hırslar bir gün Yunanistan'ın elinde patlayacak sadece elinde değil anlaşılan o ki kafasında da patlayacak.

                        "ONLARI YANILTMASIN"
                        Bizim başka yerlerde başka son derece çetin uğraşlarımız olması onları yanıltmasın. TSK eş zamanlı olarak çok farklı coğrafyalarda çok çetin harekatları icra etmesiyle bilinir.

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                        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Yunanistan'ı Yunanca uyardı: Pişmanlığa yol açacak rüyalardan kaçının
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