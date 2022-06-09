Başkan Erdoğan Yunanistan'ı Yunanca uyardı: Pişmanlığa yol açacak rüyalardan kaçının

Erdoğan, "Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez, kimsenin kendi hukukunu çiğnemesine izin vermez" dedi.
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
Doğu Akdeniz'de ülkemizin anakarasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan Meis adası için 40.000 kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin ne anlama geldiğini uluslararası topluma bırakıyoruz.
Askerden arındırılmış adaları çeşitli tatbikatlara dahil etmek, bu hukuksuzluğa NATO ve üçüncü taraf ülkeleri alet etmeye çalışmak, trajik sonla sonuçlanacak bir çabadan başka bir şey değildir.
Yunanistan halen Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'deki Türk azınlıklara uluslararası anlaşmaları, evrensel insan haklarını ve üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin değerlerini göz ardı ederek baskı yapmaya devam ediyor.
NATO içinde en yüksek bedeli ödeyen bir müttefik olarak, son 2 yıldır askeri heyet toplantı davetlerimize bile cevap vermeyen Yunanistan'ın provokasyonlarını sükûnetle karşıladık. Ancak muhatabımızın sabrımızı ve sükûnetimizi yanlış yorumladığını görüyoruz.
Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol açacak rüyalardan, sözlerden ve eylemlerden kaçınması ve aklı başına dönmesi için bir kez daha uyarıyoruz.