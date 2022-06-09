Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!





AKŞENER 6'LI MASA İÇİN YAVAŞ'I ÖNERECEK

Sosyal medya hesabından Oral'ın sözlerini paylaşan ve kendisi de eski bir İyi Partili olan Özdağ, "Bu konuşma Akşener'in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6'lı masada Yavaş'ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp "tavşan" aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş'a "evet" diyerek bozabilir." dedi.

NE OLMUŞTU?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum İYİ Parti'nin başını çektiği ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.