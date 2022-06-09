Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!

2023 seçimleri öncesi 6'lı masanın adaylık kavgasına mülteciler üzerinden provokasyon yapan Zafer Partisi Ümit Özdağ da katıldı. Özdağ, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı 'alevi' açıklamasını Akşener'in onayı olmadan yapamayacağını belirtti.
AKŞENER 6'LI MASA İÇİN YAVAŞ'I ÖNERECEK
Sosyal medya hesabından Oral'ın sözlerini paylaşan ve kendisi de eski bir İyi Partili olan Özdağ, "Bu konuşma Akşener'in onayı olmadan yapılamaz. Akşener 6'lı masada Yavaş'ın ismini önerecek. Kabul edilmesini istediği için değil, reddedilmesi için. Yavaş reddedilince kendisi masayı dağıtıp "tavşan" aday olacak. Kılıçdaroğlu, bu oyunu masada Yavaş'a "evet" diyerek bozabilir." dedi.
NE OLMUŞTU?
2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta 'aday ben olacağım' sinyali verse de bu durum İYİ Parti'nin başını çektiği ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor.
Öte yandan daha önceden "Ben başbakan olacağım" diyen Meral Akşener'in adı anket oyunlarıyla ön plana çıkarılırken, iki lider arasındaki çatışmanın da fitili ateşlendi.