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    • Güncel
    • 09.06.2022 12:20
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    • 09.06.2022 12:20
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    İran'da patlama sonrası çöken binada 2 kişi öldü

    İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Novsud kentinde doğal gazın neden olduğu patlamanın ardından 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

    İran’da patlama sonrası çöken binada 2 kişi öldü

    Kirmanşah Kızılay Müdürü Ferzin Mutemedi, Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.

    Mutemedi, "Novsud'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çöken binada 2 kişi öldü, enkaz altından şu ana kadar 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

    Patlama nedeniyle çevredeki binalarda da maddi hasar oluştuğunu kaydeden Mutemedi, enkaz altında kalanlar olduğunun tahmin edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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    Haberler Güncel İran'da patlama sonrası çöken binada 2 kişi öldü
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