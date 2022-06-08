Çekmeköy'de CHP eliyle kirli provokasyon! Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı

Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, hem hijyenik, hem düzenli hem de daha konforlu bir şekilde alışveriş yapılabilecek bir tesis için kolları sıvadı.
Bu gelişmenin üzerine CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun başını çektiği birtakım kirli odaklar tarafından, "Parkı betona çeviriyorlar, deprem toplanma alanını yapılaşmaya açıyorlar" şeklinde iftira kampanyaları düzenlenerek, kirli bir provokasyona imza atıldı.
Ancak propaganda malzemesi haline getirilen bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.