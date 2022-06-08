Çekmeköy'de CHP eliyle kirli provokasyon! Canan Kaftancıoğlu'nun algı operasyonu elinde patladı





Mahalle arası sokak pazarlarının, Özellikle Pazar kurulan sokaklarda yaşayan vatandaşlarımızın gerek ulaşım, gerek gürültü, gerek de sağlık açısından yaşamış oldukları mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına, Vatandaşlarımızın Pazar ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, hem hijyenik, hem düzenli hem de daha konforlu bir şekilde alış verişlerinin yapabileceği etrafı tamamen açık sadece üstü kapalı olacak bir tesis yapılması planlanmıştır. Pazar alanının bitimiyle bölgedeki mahalle arası pazarlar bu alana taşınacaktır. Söz konusu park alanı proje dışında olup park alanında herhangi bir çalışma yapılmayacaktır. Pazar alanının etrafındaki yeşil alan ve peyzaj alanları tekrardan düzenlenecektir. Aynı zamanda yapılacak pazar alanı, deprem toplanma alanı açısından daha uygun bir yer olarak düzenlenecek, halkımızın kullanabileceği tuvaletler, kullanma suyu depoları, vb ihtiyaçlar da bu proje kapsamında çözülmüş olacaktır.