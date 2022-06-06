Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba MİT TIR'ları kumpası itirafı: Belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu verdi

FETÖ KUMPASINDA BELGELER KILIÇDAROĞLU'NDAN

2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan 'adelet yürüyüşü' için, "Enis Berberoğlu için yapılmadı" diyen Sevigen, MİT TIR'ları davasına da değindi. Sevigen, davayla ilgili belgeleri Berberoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü Berberoğlu'nun konuşmaması için yaptığını da sözlerine ekleyen Sevigen, sözlerini şöyle sürdürdü: Kılıçdaroğlu o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı. (Adana'daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu'na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi... Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan'a vermişti... Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu'na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki... Ama nereden, nasıl aldınız... Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?