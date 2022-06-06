Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.06.2022 21:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2022 21:44
    ABONE OL

    Son dakika: 3600 ek göstergenin ayrıntıları! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den A Haber'de önemli açıklamalar

    Son dakika... 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Asgari ücrete ara zam geliyor mu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız şu talimatı verdi; "bütün çalışanları, bütün emeklileri kapsayan bir düzenleme yapılsın" demişti. Biz de ona göre çalıştık." dedi. Asgari ücrete ara zam olacak mı? sorusunu yanıtlayan Bilgin, "Önümüzde her konu duruyor" şeklinde konuştu.

    Bakan Bilgin’den A Haber’de önemli açıklamalar

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Gündem 3600 ek gösterge.

    Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde;

    Türkiye'nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık.

    Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi biz de bunu yaptık. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.

    İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor. Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.

        Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim. Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak bir düzenleme yapacağız. Biz Aralık ayında da bir düzenleme yapacağız. Geçen sene yaptığımız gibi kamu çalışanlarımızı yeniden, aynı zamanda toplu sözleşme farkını, enflasyonu ve diğer ek düzenlemeleri de yaparak. Kamu çalışanlarının maaşlarına ve emekli ikramiyelere çok daha farklı yansıyacak.

        ARALIKTA DÜZENLEME

        Aralık ayında yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Devlet adil olanı düzgün olanı yapar. Biz adil olanı düzgün olanı yaptık. Ben halkımızın Türkiye'nin çalışanlarının yapılan düzenlemenin adil olduğu düşünüyor olmasından oldukça mutluyum.

        Şunun da müjdesini vereyim, bütün kamu çalışanlarımızın ücretlerinin düzenlenmesi çalışmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız uzun vadede bize verdi. Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz.

        ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

        Önümüzde her konu duruyor. Şimdi bir şey söylemek doğru olmaz. Dosyalara çalışıyoruz. Ücretlerdeki adaletsizliklere yönelik yeni düzenlemeler olacak. Önümüzdeki süreçte ücretlere yönelik yeni düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerimizi ve emekçilerimizi koruyan bir çalışma yapıyoruz.

            Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir.

            ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURMUŞTU

            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 3600 ek gösterge müjdesini duyurmuştu. Bugün yoğun bir gündemle toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. 2.5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kamu çalışanlarının ek göstergesinin 600 puan artırıldığını söyledi ve 3600 ek göstergenin yılbaşından itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Erdoğan sosyal yardımlar için 15 milyar liralık yeni bir paketin devreye alındığını kaydederken Türkiye'nin 2053 hedeflerine ulaşacağını da söyledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması!
            Haberler Güncel Son dakika: 3600 ek göstergenin ayrıntıları! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den A Haber'de önemli açıklamalar
                SON DAKİKA