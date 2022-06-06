Son dakika: 3600 ek göstergenin ayrıntıları! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den A Haber'de önemli açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Gündem 3600 ek gösterge.
Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde;
Türkiye'nin çalışanlarını emekçilerini ilgilendiren her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bunlardan biride ek göstergeydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı. Daha öncede bildiğiniz gibi asgari ücrette devrim niteliğinde bir artış yapmıştık.
Cumhurbaşkanımız bizden kapsamlı bir düzenleme istedi biz de bunu yaptık. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.
İnanıyorum ki Türkiye'nin kamu çalışanları bu gece farklı uyuyacak. Diyecek ki devletim beni düşünüyor. Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda 1300 lira ile 1400 lira arasında bir değişim oldu.