Son dakika: 3600 ek göstergenin ayrıntıları! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den A Haber'de önemli açıklamalar

Şunun da müjdesini vereyim, bütün kamu çalışanlarımızın ücretlerinin düzenlenmesi çalışmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız uzun vadede bize verdi. Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Önümüzde her konu duruyor. Şimdi bir şey söylemek doğru olmaz. Dosyalara çalışıyoruz. Ücretlerdeki adaletsizliklere yönelik yeni düzenlemeler olacak. Önümüzdeki süreçte ücretlere yönelik yeni düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerimizi ve emekçilerimizi koruyan bir çalışma yapıyoruz.