Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den 'Kılıçdaroğlu' sözleri: "Salon solcusu, hikayesi yok, olağanüstü kongre olabilir"

A Haber'de Merve Türkay sunumuyla yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'in sorularını yanıtladı.

Mehmet Sevigen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORUSU VE YANSIMALARI

Bizim dönemimizde Sayın Erdoğan'ın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı. Biz buna muhatap olmazdık. Engin Özkoç "Biz bu örgütleri lanetliyoruz" dedi. Bazı CHP'lilere göre YPG-PKK terör örgütü değil! Biz yanımızda bir terör devleti mi istiyoruz? Suriye'nin bütünlüğünü mü istiyoruz? Kılıçdaroğlu, hem Suriye'nin bütünlüğü için görüşürüz (ESAD) diyor. Diğer yandan da 'YPG topraklarını koruyor' diyeceksiniz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız.