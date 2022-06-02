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    • Güncel
    • 03.06.2022 00:00
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    • 03.06.2022 00:08
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    Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den 'Kılıçdaroğlu' sözleri: "Salon solcusu, hikayesi yok, olağanüstü kongre olabilir"

    A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının bugünkü konuğu CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen oldu. Başkan Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğu 10 soru hakkında değerlendirme yapan Sevigen, “Bizim dönemimizde Sayın Erdoğan'ın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretleri ve 'kaçacak' şeklindeki iftirasına da değinen eski CHP Genel Sekreteri, "Burada en nefret ettiğim şey ise aile ile uğraşmaktır. Üretecek bir şeyiniz olmadığı zaman bunu yaparsınız. Kemal Bey'in hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız" şeklinde konuştu.

    Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! Salon solcusu...

    A Haber'de Merve Türkay sunumuyla yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç'in sorularını yanıtladı.

    Mehmet Sevigen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORUSU VE YANSIMALARI
    Bizim dönemimizde Sayın Erdoğan'ın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı. Biz buna muhatap olmazdık. Engin Özkoç "Biz bu örgütleri lanetliyoruz" dedi. Bazı CHP'lilere göre YPG-PKK terör örgütü değil! Biz yanımızda bir terör devleti mi istiyoruz? Suriye'nin bütünlüğünü mü istiyoruz? Kılıçdaroğlu, hem Suriye'nin bütünlüğü için görüşürüz (ESAD) diyor. Diğer yandan da 'YPG topraklarını koruyor' diyeceksiniz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız.



    "ŞU ANKİ CHP GERÇEK CHP DEĞİLDİR"
    Biz Tayyip Bey, yurt dışındayken eleştirmezdik. Türkiye'nin bir devlet aklı vardır. Türkiye'nin çıkarlarının olduğu yerde biz muhalefet yapamayız.

    CHP'yi bu yönetimle özdeşleştirmeyiniz. Bunlar çekip gidecekler. Atatürk'ün koyduğu çizgiler bizde sürüyor. CHP'de bu yönetim gidecek, bunlar partide misafirdir ve gidecekler. Şu anki CHP gerçek CHP değildir.

    CHP'ye oy veren gönül veren insanların aklında tezkereye 'hayır' düşüncesi yoktur.

    Ben de Kemal Bey'e 10 soru soracağım.



    6'LI MASAYA ELEŞTİRİLER
    6'lı masa toplanıyor bir umut var mı? Asgari ücret konusunda bir çözüm var mı? Dış politikada, Yunanistan meselesinde bir çözüm var mı?



        "ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
        Ne zaman meydana çıkacağız da Atatürk'ün emanetine sahip çıkacağız. Yeter artık! CHP'liler bu yönetime (CHP'ye) ne zaman başkaldıracaklar? Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül muhalefet yaptı partiden attılar. İsyanım arkadaşlarım içindir.

        CHP'de görev yapmış insanları görmezden geliyorsun, madem saygı duy.



        ÇEVİKÖZ'E SERT SÖZLER
        (CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz) Bu adam benim partimde nasıl olur! Bu adam ABD'nin sesidir.

        Çeviköz konusunda Kemal Bey'e çok kızgınız. Çeviköz'ün politikalarından memnun değiliz. Gerçek CHP'nin politikası bu değildir. CHP'li arkadaşlarımız çok tepkili.



        DENİZ BAYKAL'DAN SEVİGEN'E TELEFON
        Sevigen: Deniz Baykal Bey bizi izliyor, reklam arasında beni aradı. Duygularını ifade etti.

        KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?
        (2023 için Cumhurbaşkanı adayı) Kemal Bey'in aklında halen daha Abdullah Gül var. Akşener hariç diğer partiler Abdullah Gül'ün aday olmasını istiyor.

        KILIÇDAROĞLU'NUN SAYGISIZ TUTUMU
        Halkın seçtiği insana saygı duymazsan sana da saygı duymazlar. Kavga ve küfürle olmaz.



            KILIÇDAROĞLU'NUN "ERDOĞAN KAÇACAK" İFTİRASI
            Çok ayıp. Ne kadar üzücüdür. ABD Başkanı (Biden) 'Biz Tayyip Bey'i indireceğiz' diyor. Kılıçdaroğlu 'kaçacak' diyor. Burada en nefret ettiğim şey ise aile ile uğraşmaktır. Üretecek bir şeyiniz olmadığı zaman bunu yaparsınız. Kemal Bey'in hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız. CHP ittifaktaki diğer partilere neden muhtaç? Soruyorum.

            CHP'NİN KHK'LILARA AF VAADİ
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz şehit ve gazilerine hiç mi saygısı yok?



            "KILIÇDAROĞLU 2010'DA KAÇTI" İDDİASI
            Van'da bizi taşladılar. Kemal bey ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da tankın önüne çıkamadı. O gece ne yaptığını açıklamalı.

            MALTEPE MİTİNGİNDİNDE ATATÜRK RESMİNİN YER ALMAMASI
            CHP yönetimi Atatürk'ün ismini silmeye çalışıyor. Bizim dönemimizde yer gök Mustafa Kemal Atatürk'tü.

            KAFTANCIOĞLU'NUN CEZASI
            Cumhuriyet Halk Partisi 'yargı kararını tanımıyorum' diyemez.



            KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİT VE HAKARET DİLİ
            Kemal Bey bürokratlara küfür ediyor. AK Parti'ye oy verenleri tehdit ediyor, bu CHP politikası olamaz.

            Kemal Bey, alan solcusu değil, salon solcusudur. Solcu bile değildir.

            "DENİZ BEY İSTİFADAN VAGEÇMİŞTİ"
            Baykal'ın yeniden adaylığını açıklayacaktık. Deniz Bey istifadan vazgeçmişti. Bir gün önce Kemal Bey aday oldu.

                "KEMAL BEY ADAY OLMALI"
                Bence Kılıçdaroğlu, (Cumhurbaşkanlığına) aday olmalı. CHP Genel Başkanı, potansiyel adaydır. Aday olursa Kılıçdaroğlu'nu destekleriz. Aday olursa Kılıçdaroğlu'a oy veririm.

                CHP SEÇMENİNİN UYANMASI GEREKİR
                Kılıçdaroğlu yönetimi umut olmadı, sorunlara çözüm üretemiyor, partiyi kurtaracağız. CHP seçmeninin uyanması gerekir.

                "KURULTAY" İDDİASI
                Seçimden önce CHP'de olağanüstü kongre olabilir.

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                Haberler Güncel Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den 'Kılıçdaroğlu' sözleri: "Salon solcusu, hikayesi yok, olağanüstü kongre olabilir"
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