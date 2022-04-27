CHP'li Mehmet Sevigen bombayı patlattı! "Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanı Belediye Başkanlarına..."

"ESAS KAVGA ŞİMDİ BAŞLIYOR"

A Haber'e konuk olan Sevigen, "Esas kavga bundan sonra başlayacak. Bir kısmı aday Kemal bey olsun istiyor. Bir kısmı istemiyor. İsyanı ona isyanı Belediye Başkanlarına. İsyanının bir kısmı getirdiği götürdüğü arkadaşlarına... Hoşnutsuzluğu var. Yanında olan 3-5 kişi diyor ki; 'En büyük kral sensin sen Cumhurbaşkanı adayı ol sen kazanırsın biz arkadan gellim partiyi yönetelim.' Bir kısmı da diyor ki; 'Sen gidersen biz de gideriz biz kaderimizi sana bağlamışız' böyle diyen iki ekip arasında çatışma var." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI 'BİZ ADAY DEĞİLİZ' DEMEDİLER"

Sevigen, "Belediye Başkanları doğru düzgün "Biz aday değiliz" demedi. Laf olsun diye "Adayımız Genel Başkanımızdır" deyip geçtiler." ifadelerini kullandı.