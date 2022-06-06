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    • 06.06.2022 22:09
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    • 06.06.2022 22:09
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    Emine Erdoğan: Çocuklarımız çevre dostu yaşam pratikleriyle doğayı özümseyecek

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi Ödül Töreni’ne katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız, çevre dostu yaşam pratikleriyle doğayı özümseyecek” dedi.

    Çocuklar artık doğayı özümseyecek

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapanış töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



    YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR
    Beştepe'deki programın ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi kapsayan çevreyle ilgili her projeyi çok kıymetli buluyorum."Çevre Dostu 1000 Okul" projesi de doğa dostu okullarla yeni bir sayfa açıyor. Çocuklarımız en çok vakit geçirdikleri okul ortamında çevre dostu yaşam pratikleriyle doğayı özümseyecek." dedi.



    EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
    Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür eden Erdoğan, "Doğaya ilgili ve duyarlı, tasarruf bilincine sahip, israftan kaçınan bir neslin temelini atan proje elbette ki, 1000 okulla sınırlı kalmayacak. Zamanla tüm okullarımızın bu dönüşümün bir parçası olacağına inanıyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. @tcmeb @csbgovtr" ifadelerini kullandı.



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