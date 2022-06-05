Son dakika: 3600 ek gösterge ve Suriye'ye operasyon! Milyonların gözü Kabine Toplantısında! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

SURİYE'YE OPERASYONA AZ KALDI

Kabinenin önemli gündem maddeleri arasında Suriye'ye yapılmasını planlanan operasyon da yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırılara karşı görev yaptığı Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab kentlerine son yıllarda terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden saldırılar düzenleniyor.

Tel Rıfat ve Münbiç'te tüm uyarılara rağmen saldırıların sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kentlerin de sınır ötesi harekatlar ile teröristlerden arındırılacağını açıkladı. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyona ilişkin hazırlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarması bekleniyor.

Milyonlarca memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.