Son dakika: 3600 ek gösterge ve Suriye'ye operasyon! Milyonların gözü Kabine Toplantısında! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

3600 ek gösterge ve Suriye'ye operasyon! Milyonların gözü bu Kabine Toplantısında.
GÖZLER TOPLANTIDA
2 haftalık aradan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda 3 önemli konunun görüşülmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGEDE SONA GELİNDİ
Toplantının ana gündem maddesi 3600 ek göstergeye ilişkin yapılan çalışmalar olacak. Ek göstergeyle ilgili hazırlanan düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuş ve Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek göstergeyle ilgili yapılan çalışmaların detaylarını açıklayacağını duyurmuştu. Bu nedenle, milyonlarca memur ve memur emeklisi toplantıdan çıkacak karara gözlerini çevirdi.