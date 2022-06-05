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Haberler Güncel Suriye'ye harekat ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu terörün dibini kazıyacak operasyonun ayrıntıları

Suriye'ye harekat ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan'ın duyurduğu terörün dibini kazıyacak operasyonun ayrıntıları

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekatla ilgili sinyalleri vermesinin ardından sınırda büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Terör örgünün şah damarını kesecek operasyonla ilgili detaylara A Haber ulaştı. A Haber ekipleri bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, Gaziantep Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Fuat Gökçe ise bölgedeki terör varlığının asıl sebebinin hedefinde Türkiye olduğuna dikkat çekti.

05.06.2022 13:24 - Son Güncelleme: 05.06.2022 13:24
Suriye’ye harekat ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu terörün dibini kazıyacak operasyonun ayrıntıları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de PKK/YPG işgalindeki Münbiç ve Tel Rıfat'a operasyon yapılacağını açıklamasının ardından bölgede büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

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Suriye’ye harekat ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu terörün dibini kazıyacak operasyonun ayrıntıları

PKK/YPG'li teröristlerin güvenli bölgeleri hedef aldığı saldırılar Mare'nin hemen karşısındaki Şeyh İsa köyünden yapılıyor.

Suriye’ye harekat ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu terörün dibini kazıyacak operasyonun ayrıntıları

A Haber, söz konusu Münbiç ve Tel Rıfat'ta daha önce yapılmayanı yaparak, terör örgütü PKK görüntülerini 150 metredeki kırsaldan görüntülendi.

Suriye’ye harekat ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu terörün dibini kazıyacak operasyonun ayrıntıları

Alınan bilgilere göre 150 metredeki kırsalda keşkin nişancılar var. Hedefte Münbiç kırsalının tamamen teröristlerden temizlenmesi var.

Suriye’ye harekat ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu terörün dibini kazıyacak operasyonun ayrıntıları

Bölgeler oldukça kritik. Bu bölgeler PKK'nın sözde karargah noktaları. Aynı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları sonrası olduğu gibi Tel Rıfat'ta da terörden arındırılması bekleniyor.

Tel Rıfat'ta bulunan PYD/PKK terör örgütleri güvenli hale getirilen saldırı girişiminde bulunuyor. Bu nedenle de askerimiz bölgeye operasyon düzenliyor.

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