Suriye’ye harekat ne zaman başlayacak? İşte Başkan Erdoğan’ın duyurduğu terörün dibini kazıyacak operasyonun ayrıntıları

Bölgeler oldukça kritik. Bu bölgeler PKK'nın sözde karargah noktaları. Aynı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları sonrası olduğu gibi Tel Rıfat'ta da terörden arındırılması bekleniyor.

Tel Rıfat'ta bulunan PYD/PKK terör örgütleri güvenli hale getirilen saldırı girişiminde bulunuyor. Bu nedenle de askerimiz bölgeye operasyon düzenliyor.