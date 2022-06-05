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    • Güncel
    • 06.06.2022 00:08
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    • 06.06.2022 00:19
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    6'lı masada adaylık savaşları! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Meral Akşener 'ben de varım' diyor

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6'lı masanın adayı hala belli olmuş değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gittiği her yerde 'aday benim sinyali' verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık bulmuyor. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında açıklamalarda bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebini Akşener'e kabul ettiremediğinin altını çizdi.

    6’lı masada adaylık savaşları! Kılıçdaroğlu...

    A Haber'de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem'de "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusuna yanıt arandı.

    Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Türkiye'nin merakla beklediği konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



    CUMHUR İTTİFAKI BİR KEZ DAHA "ERDOĞAN" DEDİ
    Tayiz, "Şu anda siyaset adına Cumhur İttifakı ve iktidar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten aday. Bunu Kızılcahamam kampında da tekrar dile getirdi." dedi.

    "BAŞKAN ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU MEYDANA ÇAĞIRDI"
    6'lı masadaki aday belirsizliğine değinen Tayiz, "Muhalefet adına ise ortada aday olarak görünen bir tek Kılıçdaroğlu var. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 10 soru ile muhatap aldı. Özellikle 'aday ol' diyerek meydana çağırdı." ifadelerine yer verdi.



    6'LI MASADA KILIÇDAROĞLU BİLMECESİ
    'Adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nun isteği ve hedefi var' tespitinde bulunan Kurtuluş Tayiz, "Fakat 6'lı masaya kabul ettirip ettiremeyeceği halan daha şüpheli." açıklamasını yaptı.

    "AKŞENER "BEN DE VARIM" DEDİ"
    "Kılıçdaroğlu kime adaylığını kabul ettiremiyor?" sorusuna yanıt veren Tayiz, "Meral Akşener'e ettiremiyor. Aynı gün aynı saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 soru sordu. Kemal Kılıçdaroğlu, 10 soruya cevap verirken Akşener ise sosyal medyadan kendisince 'ben de varım' dedi" ifadelerine yer verdi.



        "AKŞENER'İN VETO YETKİSİ VAR"
        "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kendi partisine (CHP) kabul ettirdi" yorumunda bulunan Kurtuluş Tayiz, "Şunu söylemek lazım; Meral Akşener'in tek gücü veto etmesinden ileri geliyor. Yani 'hayır' deme gücü var. (Eski Cumhurbaşkanı) Abdullah Güle 'hayır' dedi ve Gül, rezil olduğuyla kaldı. Şimdi tamam Kılıçdaroğlu partisini ayarladı. Bu konuda bir hava yarattı. 'Milletin Sesi' diye her tarafa afişlerini bastırdı. Ama kabul ettiremedi. " şeklinde konuştu.



        6 BENZEMEZDEN ÇOKLU ADAY MI ÇIKAR?
        Öte yandan önemli bir detaya dikkat çeken Tayiz, "6'lı masada çoklu aday biçiminde seçime gidebilir." dedi ve sonuç itibariyle de ortak aday olarak Kılıçdaroğlu'nu görmeyeceklerini belirtti.
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        Haberler Güncel 6'lı masada adaylık savaşları! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Meral Akşener 'ben de varım' diyor
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