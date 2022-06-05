6'lı masada adaylık savaşları! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Meral Akşener 'ben de varım' diyor

A Haber'de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem'de "2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusuna yanıt arandı.
Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Türkiye'nin merakla beklediği konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CUMHUR İTTİFAKI BİR KEZ DAHA "ERDOĞAN" DEDİ
Tayiz, "Şu anda siyaset adına Cumhur İttifakı ve iktidar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten aday. Bunu Kızılcahamam kampında da tekrar dile getirdi." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU MEYDANA ÇAĞIRDI"
6'lı masadaki aday belirsizliğine değinen Tayiz, "Muhalefet adına ise ortada aday olarak görünen bir tek Kılıçdaroğlu var. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 10 soru ile muhatap aldı. Özellikle 'aday ol' diyerek meydana çağırdı." ifadelerine yer verdi.
6'LI MASADA KILIÇDAROĞLU BİLMECESİ
'Adaylık konusunda Kılıçdaroğlu'nun isteği ve hedefi var' tespitinde bulunan Kurtuluş Tayiz, "Fakat 6'lı masaya kabul ettirip ettiremeyeceği halan daha şüpheli." açıklamasını yaptı.
"AKŞENER "BEN DE VARIM" DEDİ"
"Kılıçdaroğlu kime adaylığını kabul ettiremiyor?" sorusuna yanıt veren Tayiz, "Meral Akşener'e ettiremiyor. Aynı gün aynı saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 soru sordu. Kemal Kılıçdaroğlu, 10 soruya cevap verirken Akşener ise sosyal medyadan kendisince 'ben de varım' dedi" ifadelerine yer verdi.