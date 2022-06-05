6'lı masada adaylık savaşları! Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen Meral Akşener 'ben de varım' diyor





CUMHUR İTTİFAKI BİR KEZ DAHA "ERDOĞAN" DEDİ

Tayiz, "Şu anda siyaset adına Cumhur İttifakı ve iktidar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten aday. Bunu Kızılcahamam kampında da tekrar dile getirdi." dedi.

"BAŞKAN ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU'NU MEYDANA ÇAĞIRDI"

6'lı masadaki aday belirsizliğine değinen Tayiz, "Muhalefet adına ise ortada aday olarak görünen bir tek Kılıçdaroğlu var. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 10 soru ile muhatap aldı. Özellikle 'aday ol' diyerek meydana çağırdı." ifadelerine yer verdi.