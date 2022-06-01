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Haberler Ekonomi 3600 ek göstergede kapsam belli oldu! Hangi meslek grupları ek göstergeden yararlanacak?

3600 ek göstergede kapsam belli oldu! Hangi meslek grupları ek göstergeden yararlanacak?

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının refahını arttırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme ile ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

01.06.2022 12:00 - Son Güncelleme: 01.06.2022 12:19
3600 ek göstergede kapsam belli oldu! Hangi meslek grupları ek göstergeden yararlanacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.

İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

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3600 ek göstergede kapsam belli oldu! Hangi meslek grupları ek göstergeden yararlanacak?

3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

3600 ek göstergede kapsam belli oldu! Hangi meslek grupları ek göstergeden yararlanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULMASI BEKLENİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

3600 ek göstergede kapsam belli oldu! Hangi meslek grupları ek göstergeden yararlanacak?

EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

3600 ek göstergede kapsam belli oldu! Hangi meslek grupları ek göstergeden yararlanacak?

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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