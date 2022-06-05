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    • 06.06.2022 03:14
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan erkek ve kadın voleybol milli takımlarına tebrik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Portekiz'i mağlup ederek dörtlü finalleri garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi'nde Belçika'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan’dan voleybolculara tebrik

    Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ile telefonda görüştü.



    Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın hem A Milli Erkek Takımı hem de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ettiği aktarıldı.



    TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Başkan Erdoğan'a Türk voleyboluna verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Eda Erdem Dündar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti
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