SON DAKİKA: Stokçuluk yapanlara ceza artırımı geliyor! AK Parti teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu





ENFLASYONDAN YÜKSEK

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi. Milletvekilleri toplantıda vatandaşın talep ve beklentilerini iletirken, "Stokçularda mal var, ancak bunlar tüketiciye ulaşmıyor. Gıda ürünlerinde fiyat artışları enflasyonun çok üstünde. Bu da stok yapan fırsatçılardan kaynaklanıyor" tespitini dile getirdiler. Tespitte, vatandaşın en büyük talep ve beklentisinin de özellikle gıda fiyatlarıyla ilgili olduğu vurgulandı. Fiyatların bir neden olmadığı halde bu kadar sık artmasına yönelik vatandaşların beklentileri dile getirildi.