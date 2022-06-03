SON DAKİKA: Stokçuluk yapanlara ceza artırımı geliyor! AK Parti teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
HAYIRLI OLSUN
Turan, sosyal medya hesabından "6. Yargı Paketi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Son günlerde özellikle gıda maddelerine yönelik ortaya atılan spekülasyonların adresi olan stokçulara yönelik sert tedbirler geliyor. AK Parti grubunun milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu.
ENFLASYONDAN YÜKSEK
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi. Milletvekilleri toplantıda vatandaşın talep ve beklentilerini iletirken, "Stokçularda mal var, ancak bunlar tüketiciye ulaşmıyor. Gıda ürünlerinde fiyat artışları enflasyonun çok üstünde. Bu da stok yapan fırsatçılardan kaynaklanıyor" tespitini dile getirdiler. Tespitte, vatandaşın en büyük talep ve beklentisinin de özellikle gıda fiyatlarıyla ilgili olduğu vurgulandı. Fiyatların bir neden olmadığı halde bu kadar sık artmasına yönelik vatandaşların beklentileri dile getirildi.