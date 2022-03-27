Stokçuluk yaparak gıda fiyatlarını yükselten fırsatçılar için harekete geçildi ! 1 ila 3 yıl hapis cezası yolda

Son günlerde özellikle gıda maddelerine yönelik ortaya atılan spekülasyonların adresi olan stokçulara yönelik sert tedbirler geliyor. AK Parti grubunun milletvekilleri ile yaptığı motivasyon toplantılarının en önemli gündem maddesi gıda fiyatlarındaki artışlar, stokçular ve fırsatçılar oldu.
ENFLASYONDAN YÜKSEK
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi gündeme geldi. Milletvekilleri toplantıda vatandaşın talep ve beklentilerini iletirken, "Stokçularda mal var, ancak bunlar tüketiciye ulaşmıyor. Gıda ürünlerinde fiyat artışları enflasyonun çok üstünde. Bu da stok yapan fırsatçılardan kaynaklanıyor" tespitini dile getirdiler. Tespitte, vatandaşın en büyük talep ve beklentisinin de özellikle gıda fiyatlarıyla ilgili olduğu vurgulandı. Fiyatların bir neden olmadığı halde bu kadar sık artmasına yönelik vatandaşların beklentileri dile getirildi.
SATAMAZSA DÜŞÜRÜR
Son dönemde özellikle fırıncı esnafından "hammadde bulamıyoruz" şikâyetleri geldiği, yağ, şeker ve unda spekülasyon yapıldığı, acil önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi. Milletvekilleri, "Stokçuda mal var ama vatandaşa ulaşmıyor. Bizler de esnafa 'ihtiyacınız kadar alın. Stokçular satamazsa fiyatları düşürmek zorunda kalır' diyoruz" bilgisini aktardı. Milletvekilleri stokçuların önüne geçmek için bu konuda ağır yaptırımlar içeren bir düzenlemenin hızla hayata geçirilmesini istedi.