Vatandaşa ayçiçek yağı ve şeker uyarısı! Bakanlık düğmeye bastı! Profesyonel vurgunculara geçit yok

ZAMMI DURDURDULAR!

Birçok markanın zam hazırlığında olduğunu ve bu kararla birlikte zammı durdurduklarını belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"DİLEDİKLERİ ŞEKİLDE FİYAT ARTIRMAYI PLANLIYORLARDI"

Birkaç ay zarfında zaten şekerin fiyatı neredeyse yüzde 80 artmıştı. Bizim birkaç ay önce 6 lira ile 8 lira bandında aldığımız toz şeker, 14 lira ile 17 lira bandına çıkarılmıştı. Şimdi de aynı ayçiçek yağında olduğu gibi fiyatların artacağı söylentisini yayarak bilinçsiz tüketicilerin ramazan arifesinde marketlere adete hücum ederek toplu alım yapmalarını zamdan korunmak için toplu alım yapmalarını sağlamak istediler. Böylelikle raflarda şeker azalacak, diledikleri şekilde fiyatı artırmayı planlıyorlardı.

Bu haber tüketici örgütleriyle dillendirilince bakanlık devreye girdi ve denetimleri neticesinde 800 liraya çıkması planlanan şekerin 575 liraya ineceği açıklandı.

Piyasayı dikkatle izleyeceğiz ve bu konularda tüm tüketiciler gördükleri fahiş fiyatları fotoğraflayıp, Ticaret Bakanlığı'na CİMER üzerinden veya 7/24 aktif olan ALO Tüketici Hattı'na 175 kısa aramaya iletmelilerdir.