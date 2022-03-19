Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa geçit yok! Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 25,4 milyon lira ceza verdi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar temel gıda maddeleri başta olmak üzere birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 896 firmaya toplamda 25 milyon 448 bin 428 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Kovid-19 salgını sürecinde piyasa aksaklıklarına sebep olan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 16 Nisan 2020'de Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştu.
Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri ile fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 28 Mayıs 2020'de çıkarılan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği ile belirlenmişti.
Haksız fiyat ve stokçuluğa yönelik faaliyetler kapsamında, Bakanlığa gelen fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetler üzerine geçen yıl başta büyükşehirler olmak üzere, ticaret il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler yapıldı.
Denetimlerde, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan savunma alınarak ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep edildi. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sunuldu.
Toplam 13 üyeden oluşan Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara ceza uygulandı.