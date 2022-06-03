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    • Güncel
    • 03.06.2022 16:27
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    • 03.06.2022 16:33
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    Atatürk'ü Kabe üzerine ekleyerek paylaşan Kardelen Güder hakkında soruşturma

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal Atatürk'ü Kabe görselinin üzerine ekleyerek sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şüphelinin yakalanarak gözaltına alınması için talimat verdi.

    Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma soruşturma

    İstanbul'da yaşayan özel bir üniversitenin öğrencisi, Kabe fotoğrafının üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını montajlayarak çıktısını aldı.

    Müslümanların ilk ibadethanesi olan ve en kutsal mabet olarak görülen Kabe'ye yönelik yapılan bu çirkin paylaşım kısa süre içerisinde tepkilerin fitilini ateşledi.

    Sosyal medyada hızla yayılan bu çirkin karenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    GÖZALTINA ALIN TALİMATI
    Savcılık; bu fotoğrafı paylaşan şüpheli hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı.

    Savcılık şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.

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    Haberler Güncel Atatürk'ü Kabe üzerine ekleyerek paylaşan Kardelen Güder hakkında soruşturma
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