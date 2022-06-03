Atatürk'ü Kabe üzerine ekleyerek paylaşan Kardelen Güder hakkında soruşturma

İstanbul'da yaşayan özel bir üniversitenin öğrencisi, Kabe fotoğrafının üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını montajlayarak çıktısını aldı.

Müslümanların ilk ibadethanesi olan ve en kutsal mabet olarak görülen Kabe'ye yönelik yapılan bu çirkin paylaşım kısa süre içerisinde tepkilerin fitilini ateşledi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu çirkin karenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.