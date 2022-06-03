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    • 03.06.2022 16:09
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    Provokasyonun parçası olan Almanya Yunanistan'ı sevindirmeye devam ediyor!

    Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonun dozunu artıran Yunanistan'ın Türkiye'ye hedef alan provokatif hamle ve açıklamalarına Almanya da alet oldu. Türkiye'nin Almanya'ya dönük tepkileri sonrası Almanya Başbakanı Olaf Scholz aldığı kararla bir kez daha Yunanistan'ı sevindirdi. Almanya Başbakanı Scholz'un, Yunan Başbakan Miçotakis'in davetiyle Selanik'i ziyaret edeceği öğrenildi. Yunan medyası gelişmeyi manşetten duyururken Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü.

    Alman Yunan’ın oyuncağı oldu

    Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonun dozunu artıran Yunanistan'ın Türkiye'ye hedef alan provokatif hamle ve açıklamalarına Almanya da alet oldu.

    MİÇOTAKİS VE YUNAN MEDYASI PROVOKASYON PEŞİNDE
    Miçotakis, Bodrumun karşısındaki Kos, Eşek ve Astypalea adalarını ziyaret ederek Instagram hesabından Eşek Adası'nın üstüne çizilmiş Yunan bayrağının fotoğrafını paylaştı, altına "Pserimos. Ege'nin mavisi bayrağın mavisi ile buluşuyor!" yazdı.

    Provokasyonunun dozunu artıran Yunanistan'ın medyası da aynı şekilde hareket etti.

    Yunan medyasında bir Türk insansız hava aracının Ege Denizi ortasındaki Kandilli Adası'nın üstünde uçtuğu iddia edildi.

    Kathimerini, Cuma günü saat 10.12'de fark edilen Türk insansız hava aracının yaklaşık 6 bin metre yükseklikte uçtuğunu ileri sürüyor. Gazeteye göre, Türk drone'u aynı adanın üstünde 33 dakika sonra, saat 10.45'te bir kez daha göründü.

    Mayıs ayının sonunda toplanan AB zirvesine katılan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin gerilimi tırmandırdığını iddia edip "Provokasyonlara müsamaha gösterilemez. Uluslararası barış ve istikrarın sınandığı bir zamanda bölgemizin ihtiyaç duyduğu son şey, başka bir gerilim kaynağıdır" dedi.

    ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ YUNAN'IN PROVOKASYONUNA ALET OLDU
    Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Yunanistan'ın iddialarını körükleyerek "Yunan hava sahasını işgal etmek ve Yunan adaları üzerinde uçuş yapmak doğru bir tutum değil. Bunlar, yapıcı olmayan ve birlik ruhuna aykırı adımlar." açıklamasında bulundu.

    "ALMANYA YUNANİSTAN'IN TUZAĞINA DÜŞÜP ÜLKEMİZİ KARALADI"
    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, mesnetsiz çıkışı kuvvetle kınadıklarını ve reddettiklerini ifade etti.

    Bilgiç, "Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez. Yunanistan'ın NATO Müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz." dedi.

    "KARASULARINDAN DAHA GENİŞ HAVA SAHASI OLDUĞUNU İDDİA EDEN TEK ÜLKE"
    Yunanistan'ın, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülke olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları "Yunanistan hava sahasının ihlali" olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır. Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan'dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır." diye konuştu.

    "GÖZ YUMMAMIZ BEKLENMEMELİ"
    Bilgiç sözlerinin devamında şunları söyledi:

    "Ayrıca, Ege'deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir.

        Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak, uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yummamız da beklenmemelidir.

        Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz."

        ALMANYA'DAN YENİ HAMLE! YUNAN BAYRAM ETTİ
        Daha öncesi Türkiye ile Almanya arasında tarafsız durmaya çalışan Almanya'nın son dönemdeki tepki çeken hareketlerine bir yenisi daha eklendi.

        Yunan medyası, 1 Haziran 2022 tarihli Türkiye açıklamasının üstünden 48 saat geçmeden Almanya Başbakanı Scholz'un Selanik'i ziyaret edeceğini 'son dakika' haberi olarak duyurdu.

        Almanya Şansölyesi, Başbakan Miçotakis'in daveti üzerine 10 Haziran Cuma günü Selanik'te olacak. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin zirvesine katılacak Olaf Scholz, Miçotakis tarafından ağırlanacak.

        Yerel medya, geceyi Selanik'te geçirecek Almanya Başbakanı'nın Cumartesi günü ise Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ı ziyaret edeceğini bildiriyor.

        CNN Yunanistan, manşetinden 'Scholz'dan Selanik'e sürpriz ziyaret, Miçotakis'le buluşuyor' başlığıyla haberi verdi. To Vima gazetesi ise, Miçotakis'in Alman mevkidaşını Brüksel'deki buluşmada Yunanistan'a davet ettiğini yazdı.

        Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, Scholz'un Selanik ziyaretinden iki gün önce Atina'ya gidiyor. Yunan Başbakan Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile buluşacak Baerbock'un, bir sonraki durağı Ankara olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Haziran günü Annalena Baerbock'la Ankara'da bir araya gelecek.

        BİR DÖNÜM NOKTASI: WASHINGTON ZİYARETİ
        Yunan bağımsızlık savaşının iki yüzüncü yılı için ABD'nin başkenti Washington'da 17 Mayıs tarihinde ağırlanan Yunan Başbakan Miçotakis, Beyaz Saray'da ABD lideri Joe Biden'la görüştü. Yunan bayrağının renkleri mavi-beyaz kravat takan ABD lideri, Miçotakis'i 'Ben Joe Bidenopulos' cümlesiyle karşıladı.

        Miçotakis ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı, Washington'da Türkiye'nin programından çıkarıldığı F-35 jetlerinin Yunanistan'a satışı da konuşuldu.

        Miçotakis, ABD Kongresi'nde Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini vurgulayıp Türkiye'ye suçlamalarda bulundu:

        "Siz değerli Kongre üyelerinden, son 48 yılda Helenizm'in bitmeyen acılarına neden olan açık yarayı unutmamanızı rica ediyorum. Kıbrıs'ın bölünmesinden bahsediyorum. Bu meselenin uluslararası hukuka göre ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları doğrultusunda çözülmesi gerekiyor. Dün Başkan Biden'a da söylediğim gibi, Kıbrıs'ta kimse iki devletli bir çözümü asla kabul edemez."

        Kıbrıs açıklamaları Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Yunan lider, Türkiye'nin adını anmadan hava sahası ihlallerine de değindi: "Şu konuda kesinlikle net olmak istiyorum. Egemenliğimizi ve toprak haklarımızı ihlal eden açık saldırı eylemlerini kabul etmeyeceğiz ve bu eylemler Yunan adaları üzerinde derhal durdurulması gereken uçuşları da içeriyor."

        Washington turunun ardından bayram eden Atina'daki havanın dağılmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Mayıs Pazartesi günü kurduğu "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" cümlesi yetti.

        Erdoğan, Miçotakis'in ABD'de yaptığı açıklamalara Atina'nın hiç beklemediği bir çıkışla karşılık verdi. Yunan medyası, Türkiye'den gelen mesajları 'Zehir zemberek', 'Erdoğan'dan aşırı saldırı' ve 'Erdoğan Miçotakis'e karşı öfkeli, denizde ve havada gerginlik' manşetleriyle okurlarına sundu.

        YUNANİSTAN'IN DOĞU AKDENİZ'DEKİ DOSTLARI
        Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde, özellikle 2020 yazında Doğu Akdeniz'de büyük bir kapışma yaşandı. Türkiye Akdeniz'e savaş gemilerinin eşlik ettiği araştırma gemisi gönderdi. Ankara'nın hamlesiyle çaresiz kalan Yunanistan, başta Fransa ve ABD olmak üzere Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Suudi Arabistan'la tatbikatlara girişti. Atina yönetimi, geride kalan iki yılda silahlanmaya milyarlarca euro harcadı.

        Yunanistan Fransa'dan Rafale jetleri ve savaş gemileri satın aldı, Paris ise geçtiğimiz Mart ayında başkent Atina'ya uçak gemisi Charles de Gaulle'ü yolladı.

        Gerilimde açık şekilde Yunanistan'ın tarafını tutan ABD ise, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne uçak gemisi gönderdi. USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği, 22 savaş gemisi ve 5 bin 600 askerden oluşan Taarruz Gücü, ABD tarafından Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'e yollandı.

        Suda'yı Doğu Akdeniz'de adeta kendi üssü haline getiren ABD ordusu, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da Girit'teki üste ağırladı. Pompeo, Yunan Başbakan Miçotakis'le birlikte Amerikan uçak gemisi üstünde poz verdi.

        2020 yazından itibaren neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD'nin ilgisi, yalnızca Akdeniz'le sınırlı kalmadı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan ortak tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

        Yunan medyası, ABD'nin Yunanistan'da kalıcı üsler elde etmeyi amaçladığını yazdı.

        ABD, halihazırda Yunanistan'ın elindeki F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu gerçekleştiriyor. Türkiye'yi F-35 programından çıkaran Washington, Türkiye'ye ayrılan savaş uçaklarının Yunanistan'a verilmesini gündemine almış durumda.

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        Haberler Güncel Provokasyonun parçası olan Almanya Yunanistan'ı sevindirmeye devam ediyor!
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