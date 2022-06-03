Sınır dışı operasyona karşı çıkan muhalefet bu haberi iyi okusun! PKK’lı hainler Tel Rıfat'a yeni mayınlar yerleştiriyor

Teröristler, olası harekatta Tel Rıfat'ı boşaltmaları durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının ilk gireceği bazı kurum binaları ile SMO saflarındaki Tel Rıfatlıların ilçedeki evlerine el yapımı bombalı tuzaklar yerleştiriyor.

Teröristler, Tel Rıfat ilçesinin Azez, Afrin ve Mare bölgeleriyle oluşturduğu cephe hatlarına da geçen yılın son aylarında mayınlar döşemişti.

Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti.