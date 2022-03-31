İYİ Parti’de HDP ile işbirliğinin altyapısı hazırlanıyor! Yavuz Ağıralioğlu tasfiyesinin perde arkasında ne var?

Göreve gelen yeni isimler aynı gelenekten gelmiş olabilir ama aynı gelenekten gelen isimlerin son zamanlarda yaptıkları açıklamalara bakıldığı zaman herhangi bir problem çıkarmadıkları gibi HDP ile ilişkinin CHP ile yol yürümenin önün açıyorlar. Yeni gelenler o eski gelenekteki durdukları yeri inkar ediyorlar.

HDP'SİZ BİR MİLLET İTTİFAKI OLMAYACAK

Bu yaşananlar önümüzdeki dönemdeki gelişmelerin göstergesidir. Yani HDP'siz bir Millet İttifakı olmayacak. HDP ile birlikte yol yürüyecekler ve HDP'yi rahatsız edecek bir takım isimleri de temizliyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Bundan sonra Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ile kahvaltı gibi programları çok daha rahat yapabilir öyle görünüyor."

Hukukçu Avukat Serkan Toper öne çıkan sözleri:

İddialarından uzaklaşmadılar. Biz her aşamada söyledik. Tam da iddialarına ve amaçlarına uygun hareket ediyorlar. Bugün hep bunun altını çizdik 7 Haziran seçimlerinden sonra MHP, CHP ve dışarıdan HDP desteğiyle Sayın Devlet Bahçeli'ye Başbakanlık teklifi yapılmıştı. Kaynağı Türk siyaseti değil bu yine yabancı başkentlerde planlanmıştı ve yabancı başkentlerde planlanan her projeye olduğu gibi milliyetçi ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli bu teklifi elinin tersiyle itti.

Ne tesadüftür ki bu teklif elinin tersiyle itildikten sonra bir anda MHP içinde imza kampanyaları başlatıldı. Kampanyalar başlatılırken söylem şuydu ülkücüleri iktidara taşıyacağız diye. Halbuki gelinen noktada ülkücüleri iktidara taşıma gibi bir amaç olmadığını o zamanlarda da söylemiştik bunun partiye bir operasyon olduğunu söylemiştik ama bir takım arkadaşlarımız bu söylemlerin şehvetine kapılarak partiden ayrılmışlardı. Sonra ne oldu? Bir baktık CHP – İYİ Parti ittifak halindeler dışarıdan HDP destekliyor. Demek ki MHP'ye kabul ettiremedikleri bu projeyi bu şekilde Sayın Akşener vasıtasıyla hayata geçirdiler. İlk çıktıkları noktada Koray Aydın yoğun bir FETÖ desteği var dedi. Bunu örtülemek için vitrine Ali Türkşen, Yörük Ali Paşa, Fatih Eryılmaz gibi isimleri koymuşlardı. Bugün bu isimler partide mi? Hayır. Ümit Özdağ partide mi? Hayır. Uğur Tarhan partide mi? Hayır.

Son noktada Yavuz Ağıralioğlu bir HDP'li vekil kendisine ağır hakaret ettiğinde bir TV yayını esnasında şunu ifade ettim. Yavuz bey dedim bu HDP'li vekil size kurban olsun dedim bizim zorumuza gidiyor size bu şekilde hakaret edilmesi diye. Gelinen noktada anladığımız o ki o HDP'li vekil kurban oldu veya olmadı ama HDP'ye şirin gözükme politikalarına Yavuz Ağıralioğlu partisi tarafından kurban edilmiştir. Diğer İYİ Partililer gibi şehit bacılarına küfretseydi veya HDP'yi meşru bir parti görüyoruz deseydi. Genel başkanları gibi kahvaltı hayalleri kuruyor olsaydı bu rahatsızlıklar hasıl olmazdı."