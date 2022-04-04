İYİ Parti'den HDP ve CHP isteği ile tasfiye edilen Yavuz Ağıralioğlu: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor!

AĞIRALİOĞLU: RENCİDE EDİCİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, uyumlu bir isim olduğunu belirterek, "Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım." dedi.

"HİÇBİR GEREKÇE YOK, TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM"

Sözlerini sürdüren Ağıralioğlu, "Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkanvekilliğimden alındığımı da, açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Bu hep böyle." ifadelerini kullandı.