Son dakika: İYİ Parti'den HDP ve CHP isteği ile tasfiye edilen Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: Karar bana bildirilmemişti

"SİYASî KARARLARIN SİYASî SONUÇLARI OLUR"

Karara ilişkin bir açıklama yapmayı erken bulduğunu vurgulayan Yavuz Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar siyasî kararlardır, siyasî sonuçları olur. İsabet etti mi memlekete iyi olur, isabet etmezse denenmiş ve yanlış yapılmış olur. Şu an arkadaşlarla kararı değerlendiriyoruz. Şahsi kavgalarla memleketi meşgul etmeyiz. Ben şahsi kavga vermiyorum, memleket kavgası veriyorum. Henüz açıklama yapmak için erken. Birkaç gün sonra bir şey demem gerekirse bir televizyon programına konuk olabilirim, paylaşım yapabilirim, basın açıklaması ile düşüncelerimi ifade edebilirim."