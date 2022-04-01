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    • 01.04.2022 17:50
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    Son dakika: İYİ Parti'den HDP ve CHP isteği ile tasfiye edilen Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: Karar bana bildirilmemişti

    Muhalefetin altılı masasındaki CHP ve HDP'nin isteği ile görevinden tasfiye edilen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu. Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim” dedi. İşte detaylar...

    İYİ Parti'de geçtiğimiz gün gelen tasfiyeler gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle altılı masanın görüşlerine ters düşen ve PKK ile ilgili sert açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioğlu'nun tasfiyesi, CHP ve HDP'nin isteği üzerine olduğu biliniyordu.

    Takvim.com.tr Yavuz Ağıralioğlu ve yakın çevresine ulaşmaya çalışmış ve "Söz konusu görevden alınma hakkında tepkili olduğunu" aktarmıştı.

    İki gündür sessizliğini koruyan Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu.

    Karar hakkındaki tartışmalar devam ederken İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda "Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı" görevini yürütürken görevden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bir yayın organına konuştu.

    Başkanlık Divanı'ndan çıkarılacağından haberdar edilmediğini belirten Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" dedi.

        Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağıralioğlu, "Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur" ifadelerini kullanırken, Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin, "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum" dedi.

        "İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
        Yavuz Ağırlioğlu, "sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım" derken önümüzdeki süreç hakkında şunları söyledi: "Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım." Ağıralioğlu, istifa etmeyi düşünmediğini de belirtti.

        "SİYASî KARARLARIN SİYASî SONUÇLARI OLUR"
        Karara ilişkin bir açıklama yapmayı erken bulduğunu vurgulayan Yavuz Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bunlar siyasî kararlardır, siyasî sonuçları olur. İsabet etti mi memlekete iyi olur, isabet etmezse denenmiş ve yanlış yapılmış olur. Şu an arkadaşlarla kararı değerlendiriyoruz. Şahsi kavgalarla memleketi meşgul etmeyiz. Ben şahsi kavga vermiyorum, memleket kavgası veriyorum. Henüz açıklama yapmak için erken. Birkaç gün sonra bir şey demem gerekirse bir televizyon programına konuk olabilirim, paylaşım yapabilirim, basın açıklaması ile düşüncelerimi ifade edebilirim."
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