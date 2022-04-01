Son dakika: İYİ Parti'den HDP ve CHP isteği ile tasfiye edilen Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: Karar bana bildirilmemişti

İYİ Parti'de geçtiğimiz gün gelen tasfiyeler gündeme bomba gibi düşmüştü. Özellikle altılı masanın görüşlerine ters düşen ve PKK ile ilgili sert açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioğlu'nun tasfiyesi, CHP ve HDP'nin isteği üzerine olduğu biliniyordu.
Takvim.com.tr Yavuz Ağıralioğlu ve yakın çevresine ulaşmaya çalışmış ve "Söz konusu görevden alınma hakkında tepkili olduğunu" aktarmıştı.
İki gündür sessizliğini koruyan Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu.
Karar hakkındaki tartışmalar devam ederken İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda "Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı" görevini yürütürken görevden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bir yayın organına konuştu.
Başkanlık Divanı'ndan çıkarılacağından haberdar edilmediğini belirten Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" dedi.