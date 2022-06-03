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    • Güncel
    • 03.06.2022 10:42
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    • 03.06.2022 10:52
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'den bi haber! Son gafı: Konya zengin bir ülke

    Son dakika haberleri... Siyasetin gaflarıyla ünlü ismi hiç şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkan adayıyken Kağıthane'ye Kağıttepe diyen Kılıçdaroğlu son aylarda da ülkeden bi haber yaşıyor. Kılıçdaroğlu, son olarak Konya için "Konya zengin bir ülke" ifadelerini kullandı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları...

    Kılıçdaroğlu’nun son gafı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gaflarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun son sözleri Türkiye'den ne kadar uzak olduğunu ve gözler önüne serdi.

    "KONYA ZENGİN BİR ÜLKE"
    Kılıçdaroğlu, Konya'da bir yerel televizyon kanalında katıldığı programda "Konya, zengin bir ülke. Her açıdan bakıldığında" ifadelerini kullandı. Elbette Kılıçdaroğlu'nun tek gafı bu değil. Çok eskiye gitmeden de yakın zamanlarda CHP Genel Başkanı'nın yapmış olduğu gafları hatırlamak mümkün.

    İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YAKIN ZAMANDAKİ GAFLARI
    Son aylarda Türkiye'yi gezen Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği her şehirde adeta o şehirde yaşayanları kızdıran ve şehirden uzak söylemlere ait gaflarda bulundu. İşte CHP Genel Başkanı'nın gafları:

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