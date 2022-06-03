CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'den bi haber! Son gafı: Konya zengin bir ülke

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gaflarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun son sözleri Türkiye'den ne kadar uzak olduğunu ve gözler önüne serdi.

"KONYA ZENGİN BİR ÜLKE"

Kılıçdaroğlu, Konya'da bir yerel televizyon kanalında katıldığı programda "Konya, zengin bir ülke. Her açıdan bakıldığında" ifadelerini kullandı. Elbette Kılıçdaroğlu'nun tek gafı bu değil. Çok eskiye gitmeden de yakın zamanlarda CHP Genel Başkanı'nın yapmış olduğu gafları hatırlamak mümkün.