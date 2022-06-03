Sınav sorularını çalıp rekabet uzmanı olan FETÖ'cüden bomba itiraflar: Soruları tencerede kaynattık!

2012 yılı KPSS sınav sorularının Ankara Gölbaşı'daki KPSS çalışma evlerine mahrem imamlar tarafından getirildiğini anlatan itirafçı, soru hırsızlığı öncesinde abdest alıp, Kuran-ı Kerim'e el bastıktan sonra soruların kendilerine teslim edildiğini anlattı. Ezberledikleri soruları apartmanda oturdukları için yakamadıklarını anlatan H.A., "soruları mutfakta düdüklü tencere içerisinde haşladık, iyice parçalanınca da lavaboya döktük. Girdiğim sınavdan da 95 puan aldım" dedi. İtirafçı ayrıca örgütün eve Kaymakamlık, Sayıştay, Vergi Müfettişliği, Rekabet Kurumu giriş sınav sorularını da getirdiğini itiraf etti.
15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye Cumhuriyeti devletine kast eden Fetullahçı Terör Örgütünün Türkiye'de yaşayan binlerce gencin, hayallerini, umutlarını emeklerini çaldığı bir kez daha tescillendi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün devlet kurumlarına sızan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Rekabet Kurumu çalışanı H.A'nın itirafları, bu kadar da olmaz dedirtti.
ANKARA GÖLBAŞI'NDA KPSS ÇALIŞMA EVİ KURMUŞLAR
Denizli'de yaşarken 2011 yılında girdiği KPSS sınavında 65 puan aldıktan sonra örgüt abilerinin yönlendirmesiyle Ankara Gölbaşı'nda kurulan KPSS çalışma evine gönderildiğini anlatan H.A., evde sohbet faaliyetlerinin olmadığını, 5-6 kişi kaldıklarını 2012 yılının Temmuz ayında KPSS sınavına 1-2 gün kala, kendisini ilk kez evde gördüğünü kişinin KPSS sınav sorularını getirdiğini söyledi.