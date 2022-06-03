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    • 03.06.2022 10:52
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    • 03.06.2022 11:10
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    CHP'nin algı operasyonu elinde patladı: Gürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'ın emekli maaşı, arsası ve aracı olduğu ortaya çıktı

    Son dakika haberi! CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in Aksaray’da yaptığı pazar ziyareti sırasında yanına gelip, ‘iş yok aç yok açız’ diyen Elif Yılmaz (67) isimli vatandaşın emekli maaşı aldığı, bir aracının bulunduğu ve ayrıca arsalarının olduğu ortaya çıktı.

    CHP’nin algı operasyonu elinde patladı!

    İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir grup partili ile Perşembe pazar yerini ziyaret etti.

    Tekin'in pazar yerinde yanına gelen Elif Yılmaz isimli vatandaş, "Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. İş yok, aş yok çok zor durumdayız. Hasta çocuğum var doktora alıp gidemiyorum. Oğlumun işi yok iş bulamıyorum. Açlıktan, parasızlıktan millet karısını çocuğunu öldürüyor. Çok zor durumdayız. Gelsinler ben açları göstereyim" dedi.

    Gürsel Tekin de, "Aç yok diyorlar. Aç var. İnsanlar kendisini yakıyor, intihar edenler var" sözleriyle cevapladı.

        Tekin bu diyaloğu da, "Aksaraylı teyzenin sözleri içinizi acıtacak. Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. Aç yok diyorlar gelsinler ben göstereyim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

        CHP'NİN ALGI OPERASYONU YİNE ÇÖKTÜ
        Gürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'la ilgili gerçek bambaşka çıktı. 10 çocuk annesi kadının 3 çocuğunun yurtdışında 4 çocuğunun İstanbul'da diğerlerinin ise Konya ve Aksaray'da çalıştığı öğrenildi.


        ÜZERİNE KAYITLI 80 DEKAR ARAZİ VE BİR ARACI VAR
        Kendisi de 2013 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı bir aracının olduğu ayrıca 80 dekar arazisinin bulunduğu kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Yılmaz'ın engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği ortaya çıktı.

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        Haberler Güncel CHP'nin algı operasyonu elinde patladı: Gürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'ın emekli maaşı, arsası ve aracı olduğu ortaya çıktı
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