CHP'nin algı operasyonu elinde patladı: Gürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'ın emekli maaşı, arsası ve aracı olduğu ortaya çıktı



ÜZERİNE KAYITLI 80 DEKAR ARAZİ VE BİR ARACI VAR

Kendisi de 2013 yılında Bağ-Kur'dan emekli olan Yılmaz'ın üzerine kayıtlı bir aracının olduğu ayrıca 80 dekar arazisinin bulunduğu kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Yılmaz'ın engelli olan torununa ise 2 bin 354 TL evde bakım aylığı verildiği ortaya çıktı.

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