CHP'nin algı operasyonu elinde patladı: Gürsel Tekin'e dert yanan Elif Yılmaz'ın emekli maaşı, arsası ve aracı olduğu ortaya çıktı

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir grup partili ile Perşembe pazar yerini ziyaret etti.
Tekin'in pazar yerinde yanına gelen Elif Yılmaz isimli vatandaş, "Savaştan ölmeyiz, açlıktan ölürüz. İş yok, aş yok çok zor durumdayız. Hasta çocuğum var doktora alıp gidemiyorum. Oğlumun işi yok iş bulamıyorum. Açlıktan, parasızlıktan millet karısını çocuğunu öldürüyor. Çok zor durumdayız. Gelsinler ben açları göstereyim" dedi.
Gürsel Tekin de, "Aç yok diyorlar. Aç var. İnsanlar kendisini yakıyor, intihar edenler var" sözleriyle cevapladı.