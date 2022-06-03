Bir kavga da CHP medyasında: TELE 1 ve Halk TV birbirlerine girdi

2023 seçimine giden süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık kavgası devam ederken CHP medyası da kendi arasında açıktan bir savaş veriyor.

Türkiye'yi yangın yerine çevirmek için girişilen Gezi Parkı provokasyonunun 9 yılında Taksim'de yapılan basın açıklamasını takip eden TELE 1 ve Halk TV muhabirleri darbedildiklerini iddia ederek polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

TELE 1 VE HALK TV BİRBİRLERİNE GİRDİ

Halk TV ve TELE 1 ekipleri adliye önünde açıklama yaptı.