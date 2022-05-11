CHP yandaşı Halk TV'de 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzüldü!

6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde bir haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, şaşırtan açıklamalarda bulunmuş ve muhalefete 'birlik' çağrısı yapmıştı.
Demirtaş, "Ortak paydamız demokratik cumhuriyettir, ortak evimiz Türkiye'dir, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletidir" diye konuşmuştu.
HALK TV'DE DEMİRTAŞ'A METHİYELER DÜZÜLDÜ
Söz konusu açıklamalar, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de gündeme getirildi. Programa katılanların tamamı tarafından desteklenen açıklamalara, kanalda farklı bir saatte program yapan sunucu Ayşenur Arslan da dahil oldu.
Cezaevinden kendilerini izlediğini ifade ettiği Demirtaş'a selam gönderen Arslan, "Demirtaş bu ülkede, demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış aydınlardan birisidir." ifadelerini kullandı.
'HDP ALTILI MASADA' VURGUSU
HDP'nin de 'altılı masada' yer aldığını ima eden Arslan, "Bazıları masanın dağılması için çabalıyor. Masa dağılmadığı gibi, Demirtaş'ın kardeşlik, demokrasi için birlik mesajı çok kıymetli." dedi.