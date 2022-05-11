CHP yandaşı Halk TV'de 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzüldü!





HALK TV'DE DEMİRTAŞ'A METHİYELER DÜZÜLDÜ

Söz konusu açıklamalar, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de gündeme getirildi. Programa katılanların tamamı tarafından desteklenen açıklamalara, kanalda farklı bir saatte program yapan sunucu Ayşenur Arslan da dahil oldu.

Cezaevinden kendilerini izlediğini ifade ettiği Demirtaş'a selam gönderen Arslan, "Demirtaş bu ülkede, demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış aydınlardan birisidir." ifadelerini kullandı.