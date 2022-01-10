MAL VARLIĞI DEVLETE GEÇSİN

Savcılığın 97 sayfalık iddianamesinde, FETÖ ile irtibatlı Kaynak Holding'e bağlı birçok şirkette hissesi bulunan şüpheli Sungur'un savunma sanayi alanında önemli yazılım geliştiren ve Savunma Sanayii Başkanlığı nezdinden yürütülen kritik projelerde yüklenici ve alt yüklenici olarak faaliyet gösteren şirketin sahibi olduğu anlatıldı. FETÖ irtibatı nedeniyle daha önce elkonulan bu şirketin yüzde 50 hissenin karşılığı olan 53 milyon 250 bin TL'nin müsaderesine karar verilmesi talep edilirken, Sungur'un hakkında tedbir konulan malvarlığında bulunan menkul ve gayrimenküllerin müsaderesi ile mülkiyetinin kamuya geçirilmesi de istendi.

YETERLİ ŞÜPHE VAR

İddianamede, "şüpheli Mehmet Sungur'un ve malen sorumlu yazılım şirketinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanununa muhalefet etme suçlarını işlediği hususunda hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu" belirtildi.