15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Adil Öksüz’ün kaçışı hakkında yeni bilgiler! FETÖ’cü Adil Öksüz’ün o tavırları…

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçip onun istihbarat kayıtlarında FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğunu öğrendi. Karakol bahçesinde "Bu sizin imamınız, bize emirleri bu getiriyor. Koskoca Albay olmuşsunuz adamdan emir alıyorsunuz, görün işte halini" diye bağırdı.

Yayla Karakolu'nda bulunan herkes Adil Öksüz'ün FETÖ'cü olduğunu öğrendi. Karakolda toplam 116 darbe şüphelisi vardı.

4 MAHREM İMAM TEM'E GÖNDERİLİRKEN, ADİL ÖKSÜZ GÖNDERİLMEDİ

Yayla Jandarma Karakolu'nda bahçede bekletilen ve ifadeleri alınan 18 şüpheli Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 98 kişi ise Ankara Batı Adliyesi'ne direkt sevk edildi. 4 mahrem imam TEM'e gönderilirken, nasıl ve nedense Adil Öksüz gönderilmedi.

Yayla Karakolu'nda mahrem imam olduğu ortaya çıkan Adil Öksüz için hazırlanan evraklara da böyle bir bilgi yansıtılmadı.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılık için hazırlanan evraklarda Adil Öksüz'ün olduğuna yer verildi. Öksüz'ün asker olmadığını Savcı Cihan Ergün anladı. Dosyanın 97. sırasından şüpheli Öksüz tutuklamaya sevk edilse de serbest bırakıldı. Buna karakolda hakkında ortaya çıkan bilgilerin savcılık dosyasına yansıtılmaması etkili oldu.