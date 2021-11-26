15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi Adil Öksüz’ün kaçışı hakkında yeni bilgiler! FETÖ’cü Adil Öksüz’ün o tavırları…

FETÖ'nün hain darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02'yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmenler Gazinosu'nun önünde kameralarca kaydedilmişti.
15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı ismi FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber ekranlarında açıklandı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"KÖYLÜLER TARAFINDAN İHBAR EDİLDİLER"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, şu ifadeleri kullandı:
"Gözaltına alınan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş Kazan'daki Yayla Karakolu'na götürüldü.
Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimine katılan askerlerde bu karakola getirildi. Darbeciler Akıncı Üssü'nün arka bölümünde yer alan Fethiye Köyü istikametine doğru kaçmıştı, köylüler tarafından ihbar edildiler. Jandarma tarafından yakalandılar.