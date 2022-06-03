Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.06.2022 13:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2022 13:47
    ABONE OL

    THY'den Ukrayna kararı! Süre uzatıldı

    Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna ile Rusya arasında süren savaş nedeniyle, Ukrayna'ya olan uçuşları durdurma kararının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

    THY’den Ukrayna kararı! Süre uzatıldı

    Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna uçuşlarını durdurma kararını 31 Temmuz tarihine kadar uzattığını açıkladı. Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta bu ülkeye yaptığı seferleri iptal eden THY, bu süreyi uzattığını açıkladı. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda "31 Temmuz 2022 (dâhil) tarihine kadar Ukrayna çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Etnospor
    Haberler Güncel THY'den Ukrayna kararı! Süre uzatıldı
        SON DAKİKA