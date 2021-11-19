Akıncı'dan Pensilvanya'ya darbe hattı! 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ilişkin o detaylar ilk kez A Haber'de açıklandı

DARBENİN MİKRO KARARGAHI: ÖĞRETMEN GAZİNOSU

143'üncü Filo Komutanlığı Öğretmen Gazinosu, mahrem imamlar için darbeden birkaç gün önce hazırlandı. Gazinodaki koltuklar değiştirildi. Hava Kuvvetleri sistemiyle doğrudan bağlantı kurmak amacıyla hat çekildi. Mahrem imamlar hem kendi cep telefonlarını hem de operasyonel hatlarla yurdun dört bir tarafındaki darbeci askerlere talimat yağdırdı. Akıncı'dan çok sayıda kurumun resmi hatlarıyla da görüşmeler gerçekleştirildi. Bir yandan ise Pensilvanya ile de irtibat halindelerdi.

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