Akıncı'dan Pensilvanya'ya darbe hattı! 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ilişkin o detaylar ilk kez A Haber'de açıklandı

ABD güdümlü FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, o gece Akıncı Üssü'nde yaşananları ilk kez A Haber ekranlarında açıkladı.
AKINCI ÜSSÜ'NDE NELER YAŞANDI?
15 Temmuz gecesi FETÖ mahrem imamları Akıncı Üssü'nde generallere hangi talimatları verdi? TSK imamı Adil Öksüz'ün yanında kim vardı? Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin ilk kez duyacağınız önemli bilgiler…
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, şu ifadeleri kullandı:
HAİNLERİ ÜSSE ALAN KİMDİ?
Pensilvanya'daki hainden talimatı aldılar. Gidin, düğmeye basın ve darbeyi yapın. 15 Temmuz'un ilk saatlerinde darbe kararı verildi. Daha sonra bir vatansever, askerin MİT'i bombalamakla görevlendirilen bir pilotun ihbar etmesiyle darbe erkene alındı. Bu hainler, imamlar Akıncı Üssü'ne geldiler. 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Akıncı Üssü'ne geldiler. Bunları içeriye alan kimlerdi? Mahrem imamlar üsse Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Hakan Evrim ve Harekat Komutanı Ahmet Özçetin tarafından akşam 19.00 sularında sokuldu. Araçlarıyla içeri sokuyor.