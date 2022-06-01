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    • 02.06.2022 00:39
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    Fransızlar CHP'li vekile nişan taktı! Kılıçdaroğlu da koşa koşa gitti

    Sabah akşam sürekli yalan yanlış iftiralarla 'Ülkeyi Katar'a sattılar, Kuvayi milliyeciyiz" diyenler Fransızların nişanı ile gururlandı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabooğlu'na Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirdiği gerekçesiyle Fransa tarafından 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanı verildi. Kılıçdaroğlu da övünçle törene katıldı.

    Fransızlar CHP’li vekile nişan taktı! Kılıçdaroğlu da koşa koşa gitti

    İftira yalanla hükümete iftira atan CHP, yerli ve milllik adına hiçbir şey yapmazken sözde 'Biz Kuvayi milliyeciyiz' sözleriyle pr kasmaya çalışırken soluğu Fransızlarda aldılar.

    FRANSIZLARDAN CHP'YE ÖDÜL

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katıldı. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro tarafından CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'na, anayasa hukuku çalışmaları sebebiyle Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkılarından dolayı Fransa'nın en prestijli nişanı sayılan "Chevalier dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur" nişanı verildi. Tören sonrası Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti.

    CHP ÖVÜNÇ DUYDU

    Sabah akşam "ülkeyi Katar'a sattılar" diye goy goy yapan CHP sonra da övünçle Fransız elçiliğinde Fransa'nın en yüksek dereceli nişanı "Légion d'honneur" alıyor.
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    Haberler Güncel Fransızlar CHP'li vekile nişan taktı! Kılıçdaroğlu da koşa koşa gitti
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