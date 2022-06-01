Fransızlar CHP’li vekile nişan taktı! Kılıçdaroğlu da koşa koşa gitti

FRANSIZLARDAN CHP'YE ÖDÜL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katıldı. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro tarafından CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'na, anayasa hukuku çalışmaları sebebiyle Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkılarından dolayı Fransa'nın en prestijli nişanı sayılan "Chevalier dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur" nişanı verildi. Tören sonrası Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti.