Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilen Osman Kızılkaya'nın kızı A Haber'e konuştu: Doktorların hiçbirisi fark etmedi!

Kızılkaya, "Babam fenalaşmıştı evde biz onu hastaneye götürdük. Hastanede babama her şeyi yapmışlar bizi aradı babam dedi ki kızım beni alın. Tam yola çıkmıştık babam orada düşüp beyin kanaması geçiriyor. Saatlerce kimse fark etmedi. 5-6 saat beyin kanaması geçirerek kaldı. Babanız uyanmıyor ama nedenini bilmiyoruz dediler aradılar. Ertesi gün fark ediliyor beyin kanaması geçirdiği. Doktorların hiçbirisi fark etmedi." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Kızılkaya, "Kardeşim aradı babamı almaya geliyorlar dedi. Şaka yaptığını düşündüm ve ağladım. Çok mutlu olduk. " dedi.