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    • 02.06.2022 00:49
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    • 02.06.2022 11:20
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    Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilen Osman Kızılkaya'nın kızı A Haber'e konuştu: Doktorların hiçbirisi fark etmedi!

    Almanya'da doktorlar, Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşını "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" ölüme terk etti. A Haber ekranlarındaki haberi izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan özel talimat verdi. Özel uçakla Almanya'dan alınan Kızılkaya Türkiye'ye getirildi. Almanya'da yaşanan sağlık skandalını A Haber'de anlatan Kızılkaya'nın kızı Hasret, "5-6 saat beyin kanaması geçirerek kaldı. Babanız uyanmıyor ama nedenini bilmiyoruz dediler aradılar. Ertesi gün fark ediliyor beyin kanaması geçirdiği. Doktorların hiçbirisi fark etmedi." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Kızılkaya, "Kardeşim aradı babamı almaya geliyorlar dedi. Şaka yaptığını düşündüm ve ağladım. Çok mutlu olduk. " dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Almanya’nın ölüme terk ettiği Osman Kızılkaya Türkiye’de

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya'da tedavi edilmeyen Türk vatandaşına kayıtsız kalmadı. Hemen talimat verdi.

    Başkan Erdoğan, duruma ilişkin açıklamasında, "Dün yeni bir haber geldi yine Almanya'da yaşlı ama artık bunun için ölüm bakı dedikleri bir hastamız var." dedi. Osman Kızılkaya isimli 59 yaşındaki Türk vatandaşı Almanya'da "Beyin ölümü gerçekleşti diyerek" bakımsızlığa terk edildi. Oysa ki Kızılkaya'nın iyileşme ihtimali vardı.

    BİZ BATILININ YAPTIĞI GİBİ ÖLÜMÜ GÖZLEYENLERDEN DEĞİLİZ
    A Haber'in özel haber olarak ekrana getirdiği haberi izleyen Başkan Erdoğan Kızılkaya'nın yalnız ve çaresiz kalmasına müsaade etmedi. Sağlık bakanına talimat verdi. Gereken neyse hemen yapın dedi. Dakikalar sonra ambulans uçak havalandı. Erdoğan, "Biz Batılının yaptığı gibi ölümü gözleyenlerden değiliz. Kalkıp bir hasta için entübedir, her an gidebilir diye ağıtlar yakmayız." dedi.

    EVİNE GELDİ
    Sağlık Bakanı Koca, "Almanya'da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey, az önce uçakla Ankara'ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla "evi", yani ülkesi sahip çıktı" dedi.

        "SAATLERCE KİMSE FARK ETMEDİ"
        Osman Kızılkaya'nın kızı Hasret Kızılkaya, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.


        Almanya'da yaşanan sağlık skandalını anlatan Kızılkaya, "5-6 saat beyin kanaması geçirerek kaldı. Babanız uyanmıyor ama nedenini bilmiyoruz dediler aradılar. Ertesi gün fark ediliyor beyin kanaması geçirdiği. Doktorların hiçbirisi fark etmedi." dedi.

        Kızılkaya, "Babam fenalaşmıştı evde biz onu hastaneye götürdük. Hastanede babama her şeyi yapmışlar bizi aradı babam dedi ki kızım beni alın. Tam yola çıkmıştık babam orada düşüp beyin kanaması geçiriyor. Saatlerce kimse fark etmedi. 5-6 saat beyin kanaması geçirerek kaldı. Babanız uyanmıyor ama nedenini bilmiyoruz dediler aradılar. Ertesi gün fark ediliyor beyin kanaması geçirdiği. Doktorların hiçbirisi fark etmedi." ifadelerini kullandı.

        Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Kızılkaya, "Kardeşim aradı babamı almaya geliyorlar dedi. Şaka yaptığını düşündüm ve ağladım. Çok mutlu olduk. " dedi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilen Osman Kızılkaya'nın kızı A Haber'e konuştu: Doktorların hiçbirisi fark etmedi!
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